Avocatul Poporului. Unde au loc audienţele

Avocatul Poporului. Unde au loc audiențele

În data de 16 noiembrie, reprezentanții instituției Avocatul Poporului – Biroul teritorial Constanța vor fi prezenți în Medgidia și Cernavodă, pentru a acorda audiențe cetățenilor și pentru a primi petiții. Activitatea se va desfășura la sediul Primăriei din Medgidia, începând cu ora 9,00, precum și la sediul primăriei Cernavodă, începând cu ora 11,00, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile locale. Acordarea audiențelor este gratuită, iar pentru cererile adresate instituției nu se percep taxe de timbre.„Instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor în raport cu autoritățile publice. Orice persoană fizică care se consider lezată într-un drept al său de către o autoritate publică (prefectură, primărie, consiliu județean, municipal, orășenesc și comunal, direcții, inspectorate, case de pensii, servicii, oficii), cu excepția autorității judecătorești, se poate adresa insituției Avocatul Poporului. Instituția Avocatul Poporului contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre persoanele fizice și autorități ale administrației publice, prin mediere și dialog, în scopul soluționării problemelor cetățenilor. Nu intră în competența insituției Avocatul Poporului actele autorității judecătorești, ale Parlamentului, Președintelui sau ale Guvernului”, explică Felicia Nedea, expert coordonator al biroului teritorial Constanța.Pentru persoanele interesate, reamintim că Biroul teritorial Constanța al instiuției Avocatul Poporului are sediul în municipiul Constanța, bulevardul Tomis nr. 51, camera 6, tel/fax 0241/550.544, program de audiențe de luni până joi, între orele 9,00 și 16,00, vineri, între orele 9,00 și 14,00, iar petițiile pot fi trimise prin poștă sau prin e-mail, la adresa avpconstanta@avp.ro sau prin fax.De asemenea, puteți accesa site-ul instituției Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro, care conține informații detaliate cu privire la activitatea instituției.