Avocatul Adrian Avram şi-a recuperat servieta furată din maşină

Avocatul Adrian Avram și-a recuperat servieta furată din mașină

Ieri dimineață, Ilie Drugă, un bătrân de 80 de ani, din Constanța, s-a prezentat la Palatul de Justiție unde i-a adus la cunoștință plutonierului Valentin Petrescu, din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, ce executa paza obiectivului respectiv, că în curtea casei sale, de pe strada Aristide Karatzali, a găsit o servietă. Pentru că în interiorul acesteia se aflau documente ce aparțin avocatului Adrian Avram, din cadrul Baroului Constanța, el a venit să-l caute pe acesta și să-i restituie bunul respectiv.Avocatul a fost contactat de jandarm și și-a recuperat astfel servieta, în care se aflau, printre altele, o ștampilă, documente juridice, chitanțe, facturi și Codul de procedură penală.Adrian Avram ne-a declarat, ieri, că joi, între orele 13,30 - 14, i-a fost spart autoturismul Dacia Logan, pe care-l parcase pe strada Ecaterina Varga, în dreptul biroului său. „Am urcat în birou pentru că o clientă trebuia să-mi dea niște documente. Am lipsit doar 10 minute. Când m-am întors, geamul din spate al mașinii era spart și lipsea geanta în care aveam roba, ștampila, un chitanțier, un Cod penal, dar niciun ban - ceea ce, mai mult ca sigur, căutau hoții. Nu am apucat să fac plângere la Poliție. Presupun că persoane care-mi cunoșteau autoturismul și credeau că am bani în servietă mi-au spart mașina”, ne-a declarat Adrian Avram. El a suferit o pagubă de 400 de lei, prin geamul pe care l-a înlocuit și, între timp, luându-și gândul de la servieta sa, și-a cumpărat și o alta nouă. Avocatul Avram a fost însă fericit, ieri, că și-a recuperat bunurile pe care le avea în servietă și, în semn de mulțumire, i-a dat bătrânului și o mică recompensă.