Avocat constănţean condamnat pentru favorizarea infractorului

Avocat care favorizeaza infractorul

Avocatul a primit amenda penala ! Si nu i se retrage autorizatia de libera practica , adica ramane in Barou ? Daca este asa , i-ati luat praful de pe toba ! Cel care a fost avocatul Cerveni , a fost intrebat cum apara un criminal ? A raspuns ca in nici un caz nu pledeaza pentru nevinovatie , ci vegheaza pentru aplicarea corecta a legii in cazul dat ! Sunteti praf domnilor !