AVION MILITAR AMERICAN, CU ZECI DE OAMENI LA BORD, ÎN FLĂCĂRI PE AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU

AVION MILITAR AMERICAN, CU ZECI DE OAMENI LA BORD, ÎN FLĂCĂRI PE AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU

Ştire online publicată Vineri, 08 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Șefului ISUJ Constanța, lt. col. Daniel Petrov, Daniel Petrov, a declarat pentru AGERPRES că aeroportul a alarmat serviciul de urgență în jurul orei 19,22 în legătură cu un incident aviatic, în care o aeronavă cu pasageri are probleme tehnice și de bord și solicită aterizare de urgență.''În această situație am declanșat imediat planul roșu de intervenții, pentru că a fost raportată existența pasagerilor la bord, și conform procedurilor am mobilizat la fața locului două autospeciale cu apă și spumă, două ambulanțe SMURD și una a Serviciului Județean. La fața locului însă nu s-a permis accesul în zona platformei și a pistei și ne-a fost comunicat că faptul nu este necesară intervenția noastră, situația fiind gestionată cu mijloacele aeroportului'', a explicat șeful ISUJ Constanța, citat de Agerpres.Reprezentanții Aeroportului Mihail Kogălniceanu au explicat, printr-un comunicat de presă, că ieri seară, "o aeronavă tip C17 aparțiând Forțelor Aeriene S.U.A, care se deplasa pe ruta Irak-Germania, a solicitat aterizarea pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, din cauza unei situații deosebite, și anume, fum în cabină . A fost declanșat Planul de Urgență, personalul aeroportului și instituțiile implicate, ISU Dobrogea și Ambulanța, reacționând cu responsabilitate și promptitudine. La bordul aeronavei se aflau 32 de pasageri și 7 membri ai echipajului, aeronava aterizând în condiții de sigurantă, nefiind necesară intervenția efectivă. Specialiștii aflați la bord au evaluat situația, eliminând neconformitățile, iar după aproximativ trei ore, aeronava a decolat ."