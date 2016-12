Avioane de vânătoare în România, din 2016

Ministrul Apărării, Mircea Dușa, a declarat, astăzi, după întâlnirea oficială cu omologul portughez Jose Pedro Aguiar-Branco, la sediul MApN, că România a respectat toate termenele prevăzute în acordul referitor la achiziționarea avioanelor F16.Potrivit ministrului, acest fapt înseamnă că „în 2016-2017 țara noastră va avea creată capabilitatea de aviație de vânătoare”. „Am apreciat că până în momentul de față am respectat toate termenele pe care le-am convenit împreună atunci când am încheiat acordul și că respectarea acestor pași ne oferă premisa ca în 2016-2017 să avem creată capabilitatea de aviație de vânătoare, asta însemnând modernizarea avioanelor, echiparea cu avionică și criptoare moderne, pregătirea piloților și a personalului tehnic și nu în ultimul rând înzestrarea cu armamentul necesar pentru a executa cele trei misiuni pe care le are aviația de vânătoare, a precizat ministrul”, se arată în comunicatul remis de ministerul de resort.