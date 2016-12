Aveţi planuri de vacanţă? Şi hoţii au planuri cu voi!

Aveți planuri de vacanță? Și hoții au planuri cu voi!

Hoții nu au niciodată vacanță, iar pericolele ne pândesc la orice pas. Cele mai prielnice momente pentru ei sunt atunci când oamenii au câteva zile libere și decid să plece de acasă. Pentru a avea un concediu liniștit și pentru ca vacanța să nu fie stricată de evenimente neplăcute, polițiștii trag un semnal de alarmă pentru toți cei care zilele acestea aleg să și le petreacă departe de locuință.Un factor important, pe care mulți îl ignoră, este postarea diferitelor informații pe rețelele de socializare. Nu ar trebui să dăm prea multe informații cu privire la locația în care ne aflăm, deoarece infractorii își actualizează metodele de furturi în permanență. Polițiștii constănțeni ne previn ca atunci când plecăm să ne asigurăm că am luat toate măsurile de precauție.„Rugați un vecin de încredere să țină sub observație casa și să anunțe imediat poliția dacă observă o persoană suspectă care staționează fără motiv în fața ușii sau care încearcă să descuie ușa, spuneți numai persoanelor de încredere când plecați de acasă pentru mai multe zile, închideți și asigurați la plecare toate ușile și geamurile casei, ușa de la balcon, geamul de aerisire de la baie, pregătirile de deplasare să fie făcute cât mai discret și, nu în ultimul rând, atunci când părăsiți locuința, o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcțiune, pot deruta eventualii mu-safiri nepoftiți”, a declarat scms Carmen Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.Aceste aspecte nu sunt de neglijat și, în plus, trebuie să fim foarte atenți și atunci când mergem la cumpărături.v v vPentru că Sărbătorile se apropie cu pași repezi, oamenii legii atrag atenția că magazinele vor fi aglomerate și trebuie să fim atenți la orice detaliu. Mai exact, polițiștii sugerează ca geanta să nu fie lăsată în coșul de cumpărături, de unde poate fi luată foarte ușor de către infractori, iar în cazul în care o ținem pe umăr să nu o lăsăm deschisă. Hoții pot face diferite scenarii și dacă se întâmplă ca cineva să vă împingă, oamenii legi recomandă să verificăm imediat buzunarul unde ținem banii sau portofelul, pentru a ne asigura că totul este în regulă.„Nu luați asupra dumneavoastră sume mari de bani, ci doar necesarul pentru cumpărăturile planificate în acea zi, când este posibil, folosiți cardul pentru cumpărături, păstrați banii în geantă, borsetă sau într-un buzunar inaccesibil și nu în sacoșa de cumpărături sau în buzunarul de la spatele pantalonilor, când achitați diferite bunuri, nu scoateți tot teancul de bani, ci doar suma necesară plății contravalorii acestora”, a mai adăugat Carmen Șerbănescu.Totodată, bunurile lăsate la vedere în mașină pot reprezenta o invitație la furt pentru infractori. Obiectele tentante, precum telefoane mobile, laptop-uri, genți, pungi de cadouri etc ar trebui ținute în portbagaj.Un alt aspect important, de care ar trebui să țină cont toată lumea, este închiderea centralizată. Hoții apelează la aparate de bruiaj și anulează comanda, motiv pentru care nu are trebui să închidem mașina de la distanță, ci să o verificăm, pentru a ne asigura că nu le facem hoților niște cadouri.