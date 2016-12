Aveţi grijă când vă daţi întâlnire cu necunoscuţi! Iată ce a păţit o femeie din Constanţa

Aveți grijă când vă dați întâlnire cu necunoscuți! Iată ce a pățit o femeie din Constanța

Un tânăr de 18 ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a tâlhărit o femeie, într-o scară de bloc din municipiul Constanța. Potrivit oamenilor legii, tâlhăria a fost comisă în după-amiaza zilei de luni, 5 ianuarie. Suspectul, Cristinel - Gabriel C., a stabilit o întâlnire cu victima, sub pretextul că vrea să cumpere de la aceasta un telefon mobil de ultimă generație. Cei doi s-au întâlnit în scara de bloc, iar suspectul a lovit-o pe femeia în vârstă de 32 de ani, i-a smuls telefonul și a fugit. Suspectul a fost identificat la începutul acestei săptămâni, a fost prins, iar ieri a fost dus în fața magistraților de la Judecătoria Constanța, care au dispus arestarea lui preventivă, pentru 30 de zile, sub acuzația de tâlhărie.