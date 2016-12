"Aveţi grijă acolo sus!"

3

@Hollywood

Stimate cititor, redactia ZCL si-a respectat intotdeauna menirea principala, aceea de a face educatie, iar ultimul exemplu pe care vi-l pot da este actiunea recenta de la Colegiul Mircea, unde expertul tehnic Cordonescu si politistul Munteanu au explicat elevilor detalii despre soferie, cum procedam la un derapaj, cum strunim masina in conditii periculoase,de ce trebuie redusa viteza si multe, multe alte lucruri. Din pacate, nu cred ca foarte multi tineri au fost interesati de aceste lucruri. Noi, jurnalistii, scriem, semnalam, informam, mai departe e optiunea fiecaruia de a alege. Iar in privinta acestei tragedii, ca si in cazul altora, le mediatizam tocmai pentru ca alti tineri, potentiale viitoare victime ale accidentelor rutiere, sa ia aminte. Sunt convins insa ca, din nefericire, vor urma alte si alte nenorociri in care tineri isi vor pierde viata. Nu in ultimul rand, ca o parere personala, pana cand activitatea nu va fi reglementata legal (gen legea antifumat), media va ramane o jungla in care lupta pentru supravietuire este foarte crancena. Dar aceasta este alta chestiune...