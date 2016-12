Averea fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre, nejustificată!

4

protejatii PSD-condamnati in dosarul Vectra

4. În baza art. 215 alin. 1, 3 și 5 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 și art. 5 c.p.; Condamnă inculpatul ROȘU ADRIAN – fără antecedente penale, , la o pedeapsă de 18 (optsprezece) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave , în formă continuată . În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b și c c.p. 1969 – respectiv dreptul de a efectua acte de comerț și de a fi administrator în cadrul vreunei societăți , pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 323 Cod penal 1969 și art. 5 alin. 1 c.p.; Condamnă pe inculpatul ROȘU ADRIAN la o pedeapsă de 10 (zece ) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 33 lit.a c.p.1969 – art. 34 lit.b c.p.1969 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p.; Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 18 ( optsprezece) ani închisoare pe care o sporește către maximul ei special astfel că în final inculpatul ROȘU ADRIAN execută pedeapsa de 20 ( douăzeci ) de ani închisoare. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b și c c.p. 1969 – respectiv dreptul de a efectua acte de comerț și de a fi administrator în cadrul vreunei societăți , pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1, 2 c.p. 1969 și art. 12 din legea nr. 187/2012; Interzice inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b și c c.p. 1969 – respectiv dreptul de a efectua acte de comerț și de a fi administrator în cadrul vreunei societăți , pe perioada executării pedepsei principale. 5. În baza art. 215 alin. 1, 3 și 5 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 și art 5 c.p.; Condamnă inculpatul MOISE GABRIEL – fără antecedente penale, , la o pedeapsă de 18 (optsprezece) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave , în formă continuată . În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b și c c.p. 1969 – respectiv dreptul de a efectua acte de comerț și de a fi administrator în cadrul vreunei societăți , pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 323 Cod penal 1969 și art. 5 alin. 1 c.p.; Condamnă pe inculpatul MOISE GABRIEL la o pedeapsă de 10 (zece ) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 33 lit.a c.p.1969 – art. 34 lit.b c.p.1969 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p.; Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 18 ( optsprezece) ani închisoare pe care o sporește către maximul ei special astfel că în final inculpatul MOISE GABRIEL execută pedeapsa de 20 ( douăzeci ) de ani închisoare. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b și c c.p. 1969 – respectiv dreptul de a efectua acte de comerț și de a fi administrator în cadrul vreunei societăți , pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1, 2 c.p. 1969 și art. 12 din legea nr. 187/2012; Interzice inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b și c c.p. 1969 – respectiv dreptul de a efectua acte de comerț și de a fi administrator în cadrul vreunei societăți , pe perioada executării pedepsei principale. 6. În baza art. 215 alin. 1, 3 și 5 Cod penal 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1969 și art 5 c.p.; Condamnă inculpatul MOLDOVEANU COSMIN –fără antecedente penale, , la o pedeapsă de 16 (șaisprezece) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave , în formă continuată . În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b și c c.p. 1969 – respectiv dreptul de a efectua acte de comerț și de a fi administrator în cadrul vreunei societăți , pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 323 Cod penal 1969 și art. 5 alin. 1 c.p.; Condamnă pe inculpatul MOLDOVEANU COSMIN la o pedeapsă de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni. În baza art. 33 lit.a c.p.1969 – art. 34 lit.b c.p.1969 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p.; Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea respectiv 16 ( șaiprezece) ani închisoare pe care o sporește către maximul ei special astfel că în final inculpatul MOLDOVEANU COSMIN execută pedeapsa de 18 (optsprezece) de ani închisoare. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012;