AVARIE RAJA / Ce cartiere din Constanţa au rămas fără apă

AVARIE RAJA / Ce cartiere din Constanța au rămas fără apă

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

In cursul noptii trecute, in jurul orei 04,00, conducta principala de alimentare cu apa, cu diamtrul de 300 mm, de pe strada Frunzelor din municipiul Constanta a suferit o avarie. Pentru a putea interveni, echipele au sistat pomparea pe tronsonul afectat incepand cu ora 04,30 dimineata. Astfel, au ramas fara apa abonatii dindin perimetrul delimitat de strazile Baba Novac - Dezrobirii - Dreptatii - IL Caragiale - Poporului. Interventia va fi finalizata in cursul acestei dimineti - 03 iunie 2015, in jurul orei 10,30."Ne cerem scuze constantenilor afectati de aceasta avarie si le dam asigurari ca echipele de interventie fac tot posibilul pentru remedierea situatiei si reluarea furnizarii apei potabile", au transmis reprezentanții RAJA.