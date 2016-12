Autorităţile din Constanţa, amendate pentru că nu au deszăpezit străzile

1

Ha,ha,ha

Daca politia mai prindea un sofer cuantumul amenzilor dat cetatenilor era mai mare decat cel primit de autoritati.Soselele sunt jalnice, trotuarele pline de polei iar cei care au obligatia sa controleze cat si societatile platite gras din banul public sunt mangaiate cu sanctiuni mici in timp ce un sofer primeste o amenda uriasa comparativ cu veniturile sale deoarece parlamentul corupt al Romaniei in care psd este majoritar face legi aberante prin care oprima poporul prin biruri uriase .Pentru ca asta este esenta capitalismului contractwe grase cu statul pentru bogati,pe care nu le indeplinesc si biruri mari pentru plebe ,omul daca este adus la sapa de lemn nu mai are timp sa gandesca alerga pentru a-si asigura existenta.Din pacate multi uita la alegeri cine i-a oprimat 4 ani de zile ,sunt amagiti cu niste pachete de alimente ,tigai ,galeti si voteaza aceiasi corupti.