Autorităţile din Cobadin au mai plătit un cadastru, pentru că firma „Geotop 2001“ nu şi-a făcut treaba

A treia zi de audieri la DNA

Autoritățile din Cobadin au mai plătit un cadastru, pentru că firma „Geotop 2001“ nu și-a făcut treaba

În a treia zi de audieri privind contractul încheiat de Consiliul Județean Constanța și firma „Geotop 2001” SRL București, alți primari din județul nostru au trecut pragul DNA Constanța. Printre cei chemați de procurorii bucureșteni, care desfășoară ancheta, să dea declarații s-au numărat Gheorghe Frigioi - edilul comunei Crucea, Eugen Dumitru - primarul din Cuza Vodă și Visel Iusein - edilul din Dobromir. Edilii au spus anchetatorilor ceea ce știau despre contractul menționat și despre circuitul banilor, proveniți din impozitul plătit de constănțeni și destinat conturilor firmei bucureș-tene, pentru realizarea documenta-țiilor cadastrale. Primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru, ne-a declarat că lucrarea realizată de „Geotop 2001”, pentru care a fost audiat, a fost extrem de utilă comunei. „Ne-au predat toată lucrarea încă de la sfârșitul anului trecut și ne-a fost de folos, pentru că avem un proiect pentru canalizare și am putut depune documentația pentru fonduri europene”, a afirmat edilul, adăugând însă că nu poate spune cu certitudine cât anume s-a plătit pentru documentația cadastrală. Conform anexei Hotărârii CJC 222/9.07.2009, pentru cadastrul comunei Cuza Vodă a fost achitată suma de 16.615 de lei. Hotărârea menționată este cea prin care consilierii județeni decideau ca 20% din banii colectați din impozitul pe venit și repartizați de guvern localităților să fie direcționați pentru „susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură” și în principal către firma „Geotop 2001” pentru realizarea de documente cadastrale, după cum a prezentat „Cuget Liber” în edițiile anterioare. Alți bani, altă distracție Pe de altă parte, edilul din Cobadin, Cristian Telehoi, nu s-a arătat la fel de mulțumit de prestația celor de la firma amintită. Deși în hotărârea CJC se arată că și pentru cadastrul comunei Cobadin a fost achitată o sumă de 56.965 de lei (pe lângă alți 300.000 de lei, pentru programe de dezvoltare locală, fără a se specifica clar destinația), primarul ne-a declarat că a fost nevoit să mai dea alți bani, unei alte firme, în același scop. „Ne-au predat o mare pare din documen-tație. Singurul aspect care m-a nemulțumit a fost faptul că au întârziat cu predarea, când aveam cea mai mare nevoie. În urmă cu câteva luni trebuia să depunem actele pentru un proiect de asfaltare a 14 kilometri de drum din comună și aveam nevoie de cadastru. Cei de la firmă ne-au spus că nu l-au finalizat, pentru că, din câte am înțeles, nu fuseseră desecretizate actele de care aveau nevoie. Așa că am apelat la altă firmă, care ne-a realizat un alt cadastru, doar pentru porțiunea vizată de asfaltare. Porțiunea aceea va fi însă cuprinsă în cadastrul celor de la Geotop”, a afirmat edilul. Risipa ar fi fost evitată dacă respectiva documentație ar fi fost predată la vreme. Cristian Telehoi ne-a mai spus că nu a fost citat să dea declarații la DNA, cel mai probabil pentru că, în perioada în care a fost semnat contractul cu firma bucureșteană, nu era primar. Conform actului anexat hotărârii CJC aprobate în 2009, firmei „Geotop 2001” i s-au plătit 1,7 milioane de lei pentru a realiza documentarea cadastrală pentru 47 de localități. Astfel, vă pre-zentăm în rândurile de mai jos câteva dintre localități și, defalcat, sumele aferente: Adamclisi - 56.406 de lei, Albești - 48.197 de lei, Chirnogeni - 53.614 de lei, Cobadin - 56.965 de lei, Comana - 72.044 de lei, Dobromir - 41.886 lei, Lipnița - 73.719 de lei, Negru Vodă - 55.759 de lei, Oltina - 47.231 de lei, Mihai Viteazu - 54.831 de lei, Topalu - 26.807 de lei, Topraisar - 52.709 de lei. Audierile primarilor cu privire la contractul încheiat cu firma de cadastru vor continua și în zilele următoare.