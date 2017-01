Autorii jafului de la Banca Carpatica cer judecătorilor să fie liberi pentru a-şi continua afacerile

Autorii jafului de la Banca Carpatica cer judecătorilor să fie liberi pentru a-și continua afacerile

Radu Lucian Apostol și Nicușor Manta, trimiși în judecată pentru că ar fi jefuit Banca Carpatica la sfârșitul lunii mai a acestui an, au venit vineri în fața magistraților cu solicitarea de a fi lăsați în libertate. Avocata celor doi a cerut chiar să se constate nulitatea absolută a actului de urmărire penală pe motiv că ancheta a fost realizată de un organ necompetent. Apărătorul a invocat faptul că de cercetarea jafului ar fi trebuit să se ocupe Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și nicidecum cel al Tribunalului. Pe lângă această excepție, avocata a încercat să demonteze probele pe baza cărora s-a clădit întreg cazul, punând sub semnul întrebării până și veridicitatea testelor ADN efectuate de IGPR sau integritatea mintală a unor martori. De asemenea, s-a invocat faptul că cei doi nu au mai avut probleme cu legea, sunt oameni de afaceri, cu firme care trebuie să își desfășoare activitatea și din acest considerent s-a cerut cercetarea lor în libertate cu inter-dicția de a nu părăsi localitatea. Totodată, Nicușor Manta a declarat că are un copil mic în întreținere și că ar fi urmat să se căsătorească, cerând judecătorilor să îl elibereze. De partea cealaltă, procurorul a cerut menținerea arestării preventive pe motiv că cei doi inculpați au încercat tot timpul să îngreuneze desfășurarea anchetei prin refuzul de a da declarații și de a se supune testului poligraf. Judecătorii au rămas în pronunțare. Potrivit anchetatorilor, Radu Lucian Apostol și Nicușor Manta, din Năvodari, ambii oameni de afaceri, în dimineața zilei de 29 mai 2009, la orele 08.56, primul cu glugă și cu mănuși, iar al doilea cu cagulă pe cap, au pătruns în sediul sucursalei băncii comerciale Carpatica S.A. din municipiul Constanța, situată în zona Casei de Cultură, de unde au furat, sub amenințarea armelor, 69.210 lei. Întreg jaful a durat circa 40 de secunde. În timp ce Nicușor Manta îl amenința pe paznic cu pistolul și cu un baston cu electroșocuri, Radu Lucian Apostol a escaladat zidul despărțitor înalt de circa doi metri dintre holul pentru clienți și interiorul casieriei, iar în ghișeu a împins-o, intimidat-o și amenințat-o prin țipete pe casiera Monica Clinci și a sustras dintr-un sertar al fișetului suma de 69.210 lei. Ambii inculpați au părăsit apoi în grabă banca, cu banii sustrași ascunși într-un rucsac gri și au reușit să dispară până la sosirea echipelor de intervenție ale firmei de pază și a organelor de poliție, întregul film al acțiunii fiind surprins de camerele de supraveghere video ale băncii.