Autorii a trei jafuri armate comise anul trecut, trimişi în judecată

Autorii a trei jafuri armate comise anul trecut, trimiși în judecată

Ieri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Marius Nicolae, Cetin Iașar, Vasile Tudor Petre, Leonte Chiriac, Gheorghe Bărbat, Mirela Călin, Cătălin Petre, Stoian Zăgureanu, Ana-Brândușa Grigore și Ana-Maria Oprescu pentru comiterea mai multor jafuri care au avut loc, anul trecut, pe teritoriul județului Constanța, dar și pentru proxenetism ori prostituție. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Nicolae, Iașar, Petre, Chiriac și Bărbat sunt acuzați de comiterea infracțiunii de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și comiterea împreună a trei infracțiuni de tâlhărie, primii doi ca autori, iar următorii trei în calitate de complici. În sarcina lor s-a reținut că, în vara anului 2009, cei cinci au constituit un grup cu scopul de a comite jafuri armate asupra unităților comerciale din județul Constanța, care rulează mari sume de bani și bunuri de valoare. Procurorii spun că Petre, Chiriac și Bărbat, cumnați, erau lideri ai grupării și cei care, inițial, se ocupau de studierea locului faptelor, procurarea mijloacelor de transport și a celor de săvârșire a faptelor, iar în timpul jafurilor asigurau organizarea și paza locului vizat, precum și transportul la și de la locul faptelor imediat după derularea jafului. De cealaltă parte, Marius Nicolae și Iașar Cetin erau executanții propriu-ziși, mascați și înarmați, ai sustragerii bunu-rilor prin amenințări și violențe. În sarcina lor s-a reținut că, la data de 3 iulie 2009, primii doi, mascați și înarmați, unul cu pistol și celălalt cu sabie, le-au jefuit pe cele două angajate ale magazinului de bijuterii SC Ailin Com SRL, din orașul Năvodari, str. Constan-ței, bl. C2, parter. La data de 28 iulie 2009, tot mascați și înarmați cu pistol și sabie, au jefuit-o pe angajata casei de amanet SC OK Credo Cons SRL, din Constanța, str. Mihai Viteazu, nr. 68, iar la data de 19 august 2009, tot cu cagule pe cap și înarmați cu pistol și sabie, au jefuit-o pe angajata casei de schimb valutar SC Balcan Exchange Office SRL, din Constanța, str. Theodor Burada nr.1, cei trei complici asigurând transportul la și de la locul faptei, respectiv paza în timpul comiterii jafurilor armate. Inculpata Mirela Călin a fost învinuită pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, reținân-du-se în sarcina sa că a înlesnit valorificarea cantității de 1.703,55 grame de bijuterii din aur de 14K, provenite din jaful comis la SC Ailin Com SRL Năvodari, pe care le-a vândut cumpărătorului de bună-credință M.R.B. cu suma de 77.500 lei, cunoscând că bijuteriile valorificate provin din comiterea unei infracțiuni. Cătălin Petre și Stoian Zăgureanu au fost învinuiți pentru proxenetism, reținân-du-se în sarcina lor că, în perioada martie - octombrie 2009, fiecare în parte, iar uneori și împreună, au înlesnit și obținut foloase materiale din practicarea prostituției de către învinuitele Ana-Brândușa Grigore și Ana-Maria Oprescu. Cele două au fost cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de prostituție, reținându-se în sarcina lor că, în perioada martie - octombrie 2009, și-au procurat mijloacele de existență practicând, în acest scop, raporturi sexuale cu diferiți bărbați, pe care îi acostau în municipiul Constanța, pe varianta Aurel Vlaicu sau pe marginea șoselei care leagă municipiul Constanța de comuna Valu lui Traian, fiind depistate în câteva rânduri în flagrant și, în numeroase rân-duri, fiind sancționate contravențional pentru acostarea bărbaților în vederea întreținerii de raporturi sexuale contra cost. Dosarul a fost trimis Tribunalului Constanța, în vederea stabilirii primului termen de judecată.