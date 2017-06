Autopsii prin vecini şi morţi plimbaţi pe drumuri. "Suntem singurul judeţ care nu are morgă la Serviciul de Medicină Legală"

Autopsii prin vecini și morți plimbați pe drumuri. "Suntem singurul județ care nu are morgă la Serviciul de Medicină Legală"

Conducerea Serviciului Județean de Medicină Legală Constanța are în plan două mari proiecte pe care vrea să le pună în practică în a două jumătate a acestui an și pe parcursul anului 2018. Proiectele vizează mutarea Serviciului de Medicină Legală Constanță într-un sediu nou, în incinta Spitalului de Boli Infecțioase. De asemenea, se dorește ca până la finalul anului, orașele Mangalia și Medgidia să beneficieze de cabinete de Medicină Legală.Dr. Marius Popa, șeful Serviciului Județean de Medicină Legală (SML), a inițiat un proiect, aflat în faza de început, de alocare a unui alt spațiu pentru sediul SML. În această perioadă se poartă discuții între conducerile Spitalului Județean Constanța și Consiliului Județean Constanța, pentru alocarea unei clădiri nefolosite din zona ICIL, aflată în curtea Spitalului de Boli Infecțioase. Constanța este singurul județ din țară unde nu există o morgă la Serviciul de Medicină Legală.„Este o clădire mare care ne-ar permite și înființarea unei morgi a Serviciului Județean de Medicină Legală. Suntem singurul județ din țară care nu avem morgă la SML. De aici apar disfuncționalități numeroase, atât în activitatea noastră, cât și în activitatea organelor de anchetă. Ar fi o clădire care ne-ar asigura o funcționalitate normală, așa cum avem nevoie. Există promisiuni pentru susținerea în acest demers. Eu cred că anul 2018 este un termen rezonabil atât pentru cei care vor să ne ajute, cât și pentru noi de a face trecerea de la sediul actual la cel nou”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Marius Popa, șeful Serviciului Județean de Medicină Legală Constanța.În acest moment clădirea este la roșu și este nevoie de finanțare din partea Consiliului Județean Constanța, pentru aducerea la stadiul de a putea fi folosită ca sediu SML. După finalizarea discuțiilor între Spitalul Județean Constanța și CJC ar urma să înceapă procedurile legate de cadastru și intabulare.Clădirea are 3 nivele și un demisol, acolo unde s-ar încadra foarte bine ca morgă. La parter, ar putea fi construite cabinetele pentru consultații, iar sediile laboratoarelor de toxicologie, anatomie patologică, serologie și nu numai ar urma să fie amplasate la etaj. Ultimul nivel ar putea fi folosit de studenți, pentru săli de curs, dar și pentru arhiva SML.Un alt proiect care va deveni realitate în curând, în cursul acestui an, vizează înființarea unui cabinet de Medicină Legală atât la Mangalia, cât și la Medgidia, pentru a veni în sprijinul celor care stau în partea de sud și de vest a județului Constanța. În prezent, cetățenii din cele două municipii sunt nevoiți să bată drumul până în orașul Constanța pentru rezolvarea oricărei probleme ce ține de SML.„Aceste cabinete vor fi în structura Serviciului Județean, dar vor fi în alt oraș decât Constanța. Am ales Mangalia și Medgidia, fiind cele două municipii din județ, unde sunt spitale și morgi. Suntem în procedură de înființare și sperăm că anul acesta vor fi gata. Am parcurs mulți pași în acest sens și mai avem de făcut ultimul pas, la nivel de minister, care să aprobe modificarea organigramei Spitalului din care și noi facem parte, pentru înființarea celor două cabinete”, ne-a mai precizat Marius Popa.