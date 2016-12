Autocarele fostului Teatru „Fantasio” vândute, la licitaţie, cu 50 milioane lei vechi bucata

Autocarele fostului Teatru „Fantasio” vândute, la licitație, cu 50 milioane lei vechi bucata

ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber” vă spuneam că două din cele trei autocare, sau ce a mai rămas din ele, care au aparținut defunctului Teatru „Fantasio”, se află, abandonate, pe strada Cumpenei, din Constanța. Cel de-al treilea, se află sub podul rutier care face trecerea peste calea ferată. Cum Virgil Iosif, actualul director al Teatrului de Stat, nu a răspuns la telefon în ziua redactării articolului, informația dacă autobuzele au fost sau nu vândute nu a fost nici confirmată, nici infirmată, așa cum de altfel am consemnat în articolul anterior. Abia ieri, directorul Teatrului de Stat a răspuns la telefon. După ce s-a interesat (?!), Virgil Iosif ne-a confirmat că cele trei autobuze au fost vândute în luna iulie, prin licitație, insistând „că totul a fost făcut legal”. Nimeni nu a spus în articolul anterior, și nici în cel de astăzi, că s-ar fi comis vreo ilegalitate în ceea ce privește autocarele respective, ci doar am fost indignați de faptul că ceea ce a fost odată patrimoniul Teatrului „Fantasio“ zace acum, în plină stradă, parcă în batjocură față de cei care au iubit sau încă mai iubesc cultura constănțeană. L-am rugat să ne spună când au fost vândute, cum, la ce preț și către ce firmă sau persoană fizică? El ne-a spus că, potrivit Legii 841/1995, autocarele, care aveau valoare de inventar zero, au fost vândute, prin licitație publică, la data de 11 iulie 2008. Tot potrivit lui Virgil Iosif, cele trei autocare au fost vândute cu câte 50 de milioane de lei vechi. Cui aparțin în momentul de față fostele autocare ale Teatrului „Fantasio”? Directorul Teatrului de Stat nu ne-a furnizat această informație nici verbal, în timpul celor trei discuții telefonice avute ieri, nici în comunicatul remis redacției.