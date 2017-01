Autobuzele RATC, controlate de Poliţia Locală!

10

Presupunerea dvs. ca nu as calatori cu mijloacele de transport in comun din municipiul Constanta este gresita. Nu este nevoie sa-mi "sacrific" o zi pentru a "incerca" autobuzele RATC-ului, cum considerati dvs., caci locuiesc in acest oras si repet, folosesc si aceste mijloace de transport. Pe de alta parte, daca nu as fi facut-o, va garantez ca nu as fi redactat articolul fara o documentare destoinica, care include si o deplasare la fata locului, respectiv cu aceste mijloace de transport. In alta ordine de idei, ceea ce spuneti dvs. este adevarat, sunt statii unde nu se gasesc bilete de transport. Dar acest aspect nu va scuteste de partea dvs. de vina! Parerea mea! Daca ati constatat ca "la 3 din 5 calatorii" nu ati gasit bilete, de ce nu v-ati cumparat unul pe care sa-l tineti in portofel, pentru atunci cand veti avea nevoie? Eu procedez astfel si la fel si o buna parte dintre calatorii cu care am discutat, care vor sa fie corecti! Daca doriti, intr-adevar, sa fiti cinstit, ai da 3 lei pentru a avea biletul in buzunar, tocmai pentru ca v-ati lovit de aceasta problema. In plus, ati sesizat nemultumirea dvs. celor abilitati? RATC are o pagina web, www.ratc.ro, unde gasiti si numerele de telefon, si adrese de e-mail, prin care puteti transmite lipsurile pe care le constatati. Nu este OK daca oferiti 1 leu soferului. De ce nu l-ati intrebat pe sofer daca puteti sa achizitionati un bilet de la el? In acest mod, nu calatoriti legal, iar daca veti fi verificat de controlori, veti fi amendat.

Adăugat de : MOS CRACIUN, 14 august 2013

DRAGA FLORENTINA, AR FI BINE SA SACRIFICATI O ZI SI SA INCERCATI SA CALATORITI PE TRASEELE CONSTANTEI .EU SUNT UN CALATOR OCAZIONAL SI PT. ACEASTA...