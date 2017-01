Autoarea celor 11 alarme false cu bombă va fi internată într-o clinică psihiatrică

Expertiza psihiatrică în cazul Corinei Elisabet Buștiuc, de 47 de ani, autoarea a nu mai puțin de 11 alarme false cu bombă, toate pe parcursul acestui an, are discernământul diminuat. Potrivit procurorului Tănase Bajdechi, din cadrul DIICOT, Parchetul urmează a sesiza Judecătoria Constanța pentru internarea femeii într-o clinică medicală specializată. De altfel, anchetatorul ne-a mai declarat că și în cursul anului 1999, femeia a procedat în același mod și a fost internată într-o instituție spitalicească pentru tratament. La data de 20 martie, o echipă de anchetă a dat buzna în locuința Corinei Elisabet Buștiuc, de 47 de ani, despre care avea informații că ar putea fi suspectul principal în cazul mai multor alarme false, apelurile fiind făcute de pe o cartelă Cosmote preplătită. Femeia locuiește singură în casa unor rude, ea fiind pensionată încă din 1997, pe caz de boală. Femeia a lucrat la Aeroportul Internațional Constanța de la Mihail Kogălniceanu, fiind nevoită să iasă la pensie după ce i-au fost depistate afec-țiuni psihice. La domiciliul ei, au fost găsite patru telefoane mobile, din care trei au fost ridicate de anchetatori pentru expertiză, însă polițiștii nu au dat și de urma cartelei cu pricina. Autoritățile susțin că pot determina dacă apelurile către 112 au fost efectuate de pe aparatele respective, chiar în lipsa cartelei. Femeia a recunoscut că a sunat la 112 în ultima perioadă, dar nu pentru a face glume, ci pentru a se plânge că indivizi dubioși se învârt în jurul unui restaurant din vecinătate. „Fumigene“ la Parlament și Aeroportul „Henri Coandă“ Pe lista amenințărilor făcute de suspectă se află atât alarmele de la Palatul Parlamentului, din 19 februarie, și de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă“, din 18 martie. Acestea sunt singurele două apeluri care au vizat obiective din afara județului Constanța. Din restul de nouă „bombe“, șapte au fost puse în municipiul Constanța, una în Năvodari, la Grupul Școlar „Lazăr Edeleanu“, la 9 martie, și una în Mihail Kogălniceanu, la fostul loc de muncă al femeii - Aeroportul Internațional Constanța, la 16 martie. Corina Buștiuc ar fi amenințat cu bombă Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“ - 12 ianuarie, Grupul Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații - 15 ianuarie, Primăria Constanța - 26 ianuarie, TV Neptun - 21 februarie a.c. (în momentul în care însuși șeful Poliției Județene, Mircea Bârgoz, se afla în sediu, unde participa la o emisiune), Parchetul de pe lângă Curtea de Apel - 28 februarie, Prefectura - 1 martie și Colegiul Național de Arte „Regina Maria“ - 2 martie.Expertiza psihiatrică în cazul Corinei Elisabet Buștiuc, de 47 de ani, autoarea a nu mai puțin de 11 alarme false cu bombă, toate pe parcursul acestui an, are discernământul diminuat. 