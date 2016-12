AUDIO - Bărbatul care urma să fie omorât la comanda nevestei spune că este terorizat de consoartă

Femeia din Mangalia care a încercat să angajeze pe cineva ca să-i asasineze soțul se pare că dorește cu orice preț să scape de cel cu care a trăit 20 de ani. După ce, inițial, s-a împăcat cu jumătatea sa, Elisabeta Calciuc, de 48 de ani, căreia apropiații îi spun tanti Vali, s-a răzgândit. Ea a făcut economii pentru a strânge banii necesari întocmirii actelor de divorț și de partaj iar procesul se află pe masa judecătorilor. Dar femeia nu se mulțumește doar cu atât și dorește ca soțul ei să fie evacuat din locuință. „Pentru a mă determina să plec din casă îmi face zile negre. Nu mai am liniște și m-a amenințat că dacă instanța îmi va da jumătate din casă, ea o să dea foc la locuință” a spus Mihai Calciuc, de 55 de ani. Bărbatul mai spune că este terorizat de nevastă care face naveta între casa pe care o au împreună și cea a amantului. Mai mult, el a precizat că Elisabeta Calciuc a început să fure din casă iar lucrurile sunt duse la iubitul ei. „Mi-a luat două costume de haine, ghiulul, dar și alte obiecte din casă. Am depus plângere la Poliția din Mangalia pentru furt” a mai menționat Mihai Calciuc. El a mai spus că atunci când a prins-o că lua bunurile din casă, ea i-a dat cu spray lacrimogen în ochi pentru a scăpa de el. De altfel, bărbatul are și certificat medico-legal în acest sens. Medicii au concluzionat că are nevoie de nouă zile de îngrijiri medicale după ce a fost victima unei agresiuni chimice. Vizavi de acuzațiile care îi sunt aduse de soțul ei, Elisabeta Calciuc nu a vrut să stea de vorbă cu reporterii. Elisabeta Calciuc a intrat în atenția oamenilor legii anul trecut, fiind cercetată de procurori pentru instigare la omor. Potrivit anchetatorilor, în cursul anului trecut, ea a încercat să convingă un muncitor să îi ucidă soțul. Uluit de dorința femeii de a scăpa definitiv de bărbatul ei, acesta nu i-a dat inițial niciun răspuns femeii. El a mers imediat la soț, la Mihai Calciuc, și i-a povestit planul nevestei. Pentru că omul nu a vrut să creadă, muncitorul i-a telefonat femeii și a provocat-o la o discuție legată de modul în care urma să fie comisă crima. Convorbirea a fost înregistrată iar caseta a fost predată anchetatorilor. Din discuție reiese că presupusul asasin îi cerea 20 de milioane de lei vechi pentru comiterea crimei, însă femeia a spus că are pe cineva care o poate face cu 50 de euro. Cei care doresc să asculte înregistrarea dintre Elisabeta Calciuc și cel care urma să devină asasin plătit pot accesa secțiunea MULTIMEDIA a site-ului nostru www.cugetliber.ro.