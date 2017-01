Audieri în cazul bebeluşului care a suferit arsuri la Maternitatea Bucur

Audieri în cazul bebelușului care a suferit arsuri la Maternitatea Bucur

Procuroriii Parchetului General i-au chemat, joi, la audieri pe părinții bebelușului care a suferit arsuri la Maternitatea Bucur și pe medicul neonatolog care se ocupa de acesta, au declarat pentru NewsIn surse judiciare. Aceleași surse au precizat că asistenta care a uitat să întoarcă bebelușul în incubator nu a fost încă audiată de procurori. Procurorii Parchetului General au început urmărirea penală in rem în dosarul copilului care a suferit arsuri din cauza expunerii prelungite într-un incubator la Maternitatea Bucur. Procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă ÎCCJ anchetează împrejurările în care un nou-născut a suferit arsuri din cauza expunerii prelungite într-un incubator la Maternitatea Bucur, se arată într-un comunicat remis NewsIn pe 16 noiembrie. Procurorii efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu. Cauza a fost preluată de procurorii Parchetului General de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Starea de sănătate a copilului transferat de la Maternitatea Bucur la Spitalul Grigore Alexandrescu cu arsuri pe mai mult de 20% din suprafața corpului, care a fost operat luni, este în continuare stabilă și nu au survenit modificări ale stării generale de sănătate a acestuia. Nou-născutul care a fost operat pentru arsură extensivă profundă se află sub îngrijiri interdisciplinare. Examenul medical de miercuri al echipei de medici coordonată de prof. dr. Dan Enescu, managerul Spitalului „Grigore Alexandrescu”, a arătat că nou-născutul este afebril, primește alimentația, iar diureza este normală. Potrivit medicilor, parametrii vitali, hematomici și biochimici monitorizați arată o evoluție satisfăcătoare pentru ziua a doua postoperator și ziua a patra postarsură. Bebelușul se află sub tratament local zilnic sau bicotidian, tratamentul vizând zonele grefate și leziunile parțiale de arsură restante. Nu au survenit modificări ale stării generale de sănătate a bebelușului. „Așteptăm să se refacă țesutul, pentru că mare parte din acesta este necrozabil. Bebelușul era ars în partea stângă, la umăr și la mână, în unele locuri arsurile mergând până la os. Sperăm să își revină”, a declarat coordonatorul echipei de medici care l-a operat pe copil, prof dr. Dan Enescu.