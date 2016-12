„Au vrut să-mi înfigă cuţitul în cap! M-au lăsat pe jumătate inconştient“

Culturist din București, lăsat într-o baltă de sânge de zece romi, la Costinești

„Au vrut să-mi înfigă cuțitul în cap! M-au lăsat pe jumătate inconștient“

Românii nu au spirit civic! A simțit-o pe pielea lui un tânăr sportiv din București, care a fost înjunghiat și bătut crunt de zece indivizi, pe faleza din Costinești, la o oră de vârf. Martorii au ales să privească și să se amuze precum la un spectacol.Incidentul a cărei victimă a fost tânărul bucureștean practicant de culturism s-a petrecut în noaptea de 14 spre 15 august, în stațiunea Costinești. Victima, Sabin Mihalache, a relatat, în plângerea depusă la Poliția Costinești, faptul că scandalul a pornit în momentul în care, plimbându-se cu prietena lui pe faleză, au trecut pe lângă un grup de aproximativ zece indivizi, iar unul dintre ei s-a luat de tânără.Șirul evenimentelor a fost detaliat de sportiv pe pagina lui de Facebook: „M-au atacat zece romi dintr-un clan din zona Costinești. Eram cu prietena mea și ne plimbam, când unul dintre ei a atins-o cu palma pe fund. Nu am putut să mă abțin și am reacționat. L-am împins pe unul dintre ei și am vrut să îi dau un pumn, însă au apărut încă nouă din clanul lor. În condițiile în care eram singur, doar cu prietena mea, aceștia au scos un cuțit, moment în care au prins curaj și au început să lovească din toate părțile, au încercat să mă înjunghie de mai multe ori și ultima dată au încercat să-mi înfigă cuțitul în cap. Am reușit să mă apăr și mi-au înfipt cuțitul în antebraț. Și nu s-au oprit aici, însă am reușit până la urmă să mă pun jos și să îi țin la distanță cu picioarele, în timp ce opt dintre ei continuau să îmi care picioare în cap. Prietena mea îi implora pe cei nouă să mă lase în pace. Într-un final au fugit”, a povestit tânărul.Coșmarul nu s-a terminat însă. Martori la agresiune au fost numeroși, își amintește sportivul, dar niciunul nu a intervenit. Ba mai mult, după ce agresorii s-au făcut nevăzuți, în loc să i se ofere ajutor, tânărul bătut și plin de sânge a fost îndrumat… să nu murdărească trotuarul!„M-au lăsat în fața magazinului, pe jumătate inconștient și cu o plagă înjunghiată de zece centimetri, din care țâșnea sângele. Vânzătorul din fața magazinului mi-a spus să mă mut pe partea cealaltă a străzii, pentru că îi murdăream asfaltul de sânge. Faleza era plină de bărbați, însă toți treceau mai departe, pentru că nu se merita să își riște concediul pentru a ajuta un necunoscut. Singura persoană care s-a băgat a fost o femeie care l-a împins pe unul dintre agresori”, a mai continuat tânărul sportiv.După incident, acesta a fost transportat la Spitalul Județean Constanța, unde a primit îngrijirile medicale necesare. De asemenea, sportivul a fost consultat de medicii legiști constănțeni, care au stabilit că tânărul necesită 11 - 12 zile de îngrijiri medicale pentru recuperare.Victima a depus plângere în atenția Poliției Costinești, oamenii legii demarând cercetări pentru comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe. Potrivit reprezentanților Poliției Constanța, până în prezent au fost identificați cinci dintre cei suspectați de agresiune, care sunt anchetați în libertate.