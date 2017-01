Au recunoscut că au traficat droguri

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța i-au audiat pe Mihai Marian Mitu, zis „Tarzan”, de 19 ani, elev, Bogdan Paimschi, zis „Pai”, de 23 de ani, student, Constantin Ștefănescu, de 22 de ani, toți din Mangalia, trimiși în judecată de procurorii DIICOT Constanța, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri. În sarcina lui Mihai Marian Mitu se reține că, la data de 17 mai 2009, i-a vândut unui ofițer sub acoperire cantitatea de 2,7 grame de rezină de canabis, cu suma de 200 de lei. La data de 2 iunie, Mitu a comercializat, aceleiași persoane, contra sumei de 27.000 de lei, 1.247,2 grame de rezină de canabis, și a mai de-ținut la domiciliu, tot în scopul vân-zării, 12,1 grame de rezină de canabis. Gogdan Paimschi este cel care i-a încredințat lui Mitu cantitățile respective de canabis, pentru a le vinde, iar în urma percheziției domiciliare, într-un imobil din localitatea 23 August, a fost găsită cantitatea de 2.879,3 grame de rezină de canabis, iar în garajul unui alt imobil, din Mangalia, 87,6 grame. Toate aceste droguri urmau să fie comercializate. Pe de altă parte, cel de-al treilea inculpat din acest dosar, Constantin Ștefănescu, potrivit procurorilor, este cel care, deși nu poseda permis de conducere, l-a transportat, la solicitarea lui Bogdan Paimschi, cu un autoturism marca Peugeot 206, pe Mihai Marian Mitu, pe raza municipiului Mangalia, știind că acesta urma să vândă rezină de canabis. Cei trei inculpați au recunoscut comiterea faptelor, fiecare având de făcut mici completări, privind modalitatea efectuării anchetei. De exemplu, Mitu a declarat că cele 12,1 grame de rezină de canabis le avea pentru consum propriu și nu pentru a le trafica. El a recunoscut însă că a vândut investigatorului sub acoperire cantitatea de 1.247,2 grame de canabis. La fel, Paimschi a recunoscut comiterea faptelor, spunând că el a spus, de bunăvoie, unde are drogurile, chiar i-a condus pe procurori la adresa unde avea ascunsă cantitatea de aproape trei kilograme de droguri, făcând un autodenunț în acest sens. Instanța a solicitat efectuarea evaluărilor celor trei de Serviciul de Probațiune, iar la următorul termen, din data de 22 septembrie, vor începe audierile de martori.