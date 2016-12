AU LĂSAT-O FĂRĂ 3.000 DE LEI! Octogenară din Medgidia, păcălită prin metoda "Accidentul"

O femeie de 81, din Medgidia, a rămas cu o datorie de 3.000 de lei după ce a fost păcălită prin cunoscuta metodă „Accidentul”. Octogenara a fost sunată pe telefonul fix de un individ care s-a dat drept ginerele ei. După ce i-a spus că a provocat un accident rutier la București și că are nevoie de bani, individul a pasat telefonul presupusului avocat care a continuat scenariul. Pentru că nu avea bani, femeia s-a împrumutat de la un vecin de 3.000 de lei. Ulterior păgubita a sunat o fiică și i-a povestit ce a pățit, iar apoi a depus o plângere la poliție.Verificați imediat dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier (cereți date despre unitatea medicală, de poliție sau parchet unde s-ar afla aceasta și sunați la acea autoritate pentru pentru confirmare);dacă sunteți contactat de un „binevoitor”, care vă apelează în numele unei rude apropiate, și nu ați putut verifica veridicitatea informațiilor, anunțați IMEDIAT Poliția la numărul de urgență 112 pentru a vă acorda sprijin;fiți atenți la persoanele cu care intrați în contact aparent întâmplător. Este posibil ca acestea să vă urmarească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră și să afle detalii despre familie sau vecini;nu primiți în locuință persoane care pretind că sunt de la diverse societăți comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat, comis voiajori etc.), decât după ce ați verificat actul de identitate și legitimația de serviciu. Nu le furnizați acestora informații despre membrii familiei dumneavoastră sau despre vecini;nu dați bani necunoscuților sub niciun motiv! În situații similare, în care vi s-au solicitat bani pentru a fi soluționat un accident rutier sau pentru intervenții medicale rezultate din accidente, apelații imediat 112 !!!