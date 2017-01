Au fost puşi în libertate în urma schimbării declaraţiilor martorilor

Dosarul înșelăciunilor sub paravanul „Credit cu buletinul” se fâsâie

Au fost puși în libertate în urma schimbării declarațiilor martorilor

Marţi, 09 Octombrie 2007.

Curtea de Apel Constanța a înlocuit măsura arestării preventive cu aceea de a nu părăsi localitatea în ceea ce îi privește pe Amalia Oprițescu și Vasile Condurache, cei care, potrivit anchetatorilor, ar face parte dintr-o rețea ce s-ar fi folosit de campania „Credit cu buletinul“ și au creat un prejudiciu care s-ar ridica la peste opt miliarde lei vechi. Pentru că martorii și-au schimbat total declarațiile în fața magistraților de la Curtea de Apel, aceștia au dispus ca ei să fie judecați în continuare în stare de libertate. Alături de cei doi a fost trimis în judecată și Cosmin Vâlcu, pentru că ar fi prejudiciat nouă societăți comerciale și bănci. Amalia Oprițescu este judecată sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals material, complicitate la uz de fals, folosirea instrumentelor oficiale false, complicitate la înșelăciune, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar Vasile Condurache, pentru complicitate la fals, complicitate la uz de fals, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii au reținut că activitatea rețelei a demarat în ziua de 9 iulie 2005, când lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța s-au sesizat cu privire la faptul că mai multe persoane s-au prezentat la sediul unor firme de produse electronice și electrocasnice cu documentație falsificată ce atesta calitatea de angajați ai unor societăți comerciale. În baza acestor acte, ei au solicitat obținerea de credite de la SC Credisson Internațional București în vederea achiziționării de diverse produse. Inițial au fost reținute nouă persoane care solicitaseră deja, cu acte contrafăcute, obținerea de credite. Rețeaua își desfășura activitatea după planuri foarte bine puse la punct, acordând o atenție deosebită procedeului de racolare. Metode de racolare Șefii grupării racolau persoane fără ocupație și care doreau să se angajeze. Cercetările efectuate i-au condus pe oamenii legii la primul „angajator”. În schimbul unui loc de muncă sigur la SC Danial SRL, „Luminița”, respectiv Gina Macu, care a fost în permanență însoțită de un bărbat, care s-a recomandat a fi Vasile Macu, i-a cerut lui Oltei Ibram și Paraschivei Jugănaru să o ajute cu un „serviciu“. Mai exact, ele au depus și au semnat documentele necesare obținerii de credite, folosindu-se în acest scop de actele pe care anterior le primiseră de la „Luminița”. În același mod ar fi fost racolate încă trei persoane, de această dată de Vasile Condurache, care a folosit ca paravan firma Nedora SRL.