Au dispărut cronometrele! Ce se întâmplă cu semafoarele din Constanţa

Au dispărut cronometrele! Ce se întâmplă cu semafoarele din Constanța

Problema semafoarelor care dau bătăi de cap șoferilor pare departe de a fi rezolvată, dacă luăm în considerare planurile administrației locale din Constanța. Vechi de peste 15 ani, semafoarele se blochează de fiecare dată când plouă mai puternic, dând peste cap traficul din municipiu. Despre achiziția de semafoare noi nu se știe nimic concret, însă cu siguranță acestea nu vor avea cronometre.Aceasta este explicația oficială pentru care nu veți găsi cronometre funcționale la majoritatea semafoarelor din orașul Constanța. Problemele cu cronometrele sunt legate de faptul că diagrama diferă între anumite intervale de timp. Spre exemplu, dacă pe un sens de mers, de la ora 7.00 până la prânz, cronometrul este de 30 de secunde, iar după-amiază ar trebui să crească cu încă 10 secunde, acesta nu se mai sincronizează.„Unele semafoarele au diagrama pe ore, și vă dau punctual drept exemplu intersecția bulevardelor Aurel Vlaicu și Tomis. Dimineața are o diagramă, iar după-amiază, are o altă diagramă de funcționare, adică timpii pe sensuri. În situații de acest gen nu mai funcționează cronometrul, fiindcă el se sincronizează după câteva cicluri și atunci nu l-am mai pus în funcțiune. Cronometrul nu se sincronizează cu timpii, având în vedere că sunt ore de funcționare diferite dimineața și după-amiaza”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela Pătruțoiu, șeful Serviciului Drumuri și Iluminat Public din cadrul Primăriei Constanța.10 ani de la ultima reabilitare a semafoarelorAvând în vedere perioada extrem de mare de timp care a trecut de la ultima reabilitare a semafoarelor, 10 ani, nu ar trebui să ne surprindă că ele cedează la fiecare furtună. Cât despre achiziționarea de semafoare noi nu se aud prea multe. Există acest lucru în plan, însă nimic nu este sigur.„În ceea ce privește achiziția de semafoare noi, nu putem spune nimic sigur. Încă se lucrează la buget și nu vă putem da acum o declarație concretă despre ce se va întâmpla și despre ce tipuri de semafoare vor fi achiziționate. La ce semafoare avem acum, având în vedere vechimea lor, nu se pot sincroniza. Ultima dată s-au reabilitat acum 10 ani. Pentru viitor, se lucrează la achiziționarea de semafoare. Nu se mai merge pe prețul cel mai scăzut, se va merge după raportul calitate-preț, factori de evaluare. Este adevărat că are și prețul o pondere, dar nu este definitorie”, a mai adăugat Mihaela Pătruțoiu.„Următoarele semafoare vor fi fără cronometru“Șoferii care forțează semaforul par a fi motivul pentru care anumiți oameni cu putere de decizie din cadrul administrației locale au luat hotărârea de a renunța pe viitor la cronometre.„Următoarele semafoare care se vor achiziționa vor fi fără cronometru, întrucât sunt mulți șoferi care forțează semafoarele din cauza acelor cronometre”, a declarat Liviu Tramudana, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.Interesant este că Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța, își dorea înainte de începutul mandatului semafoare inteligente și promitea un program de înlocuire a tuturor semafoarelor. Nu doar că nu poate încăpea vorba despre semafoare inteligente, dar constănțenii nu vor mai avea parte nici măcar de cronometru atașat semaforului.