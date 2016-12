Au dat piept cu marea. Bricul "Mircea" a adus acasă o nouă generaţie de "lupi de mare"

Au dat piept cu marea. Bricul "Mircea" a adus acasă o nouă generație de "lupi de mare"

Nava scoală „Mircea” a acostat ieri, în Portul Constanța, finalizând marșul anual efectuat de-a lungul a aproximativ 1.550 mile marine în Marea Egee. Echipajul, format din 159 de membri, dintre care 70 cadeți români și 10 străini, a fost așteptat de zeci de rude, iubite și prieteni, dornici să-i revadă pe cei dragi. Evenimentul a marcat și o cerere în căsătorie pe care unul dintre cadeți a lansat-o iubitei care-l aștepta. Cu bune și rele, membrii echipajului s-au declarat mulțumiți de noua experiență prin care au trecut.În total, 26 de studenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 52 de elevi ai Școlii Militare de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu” și 10 cadeți străini din Bulgaria, China, Letonia, Polonia și Ucraina, au participat la marșul de instrucție, în perioada 12 septembrie - 3 octombrie, cu escale în porturile grecești Rodos, Heraklion și Pireu.„Am îmbinat munca și timpul liber“Cristina Carmangiu, studentă în anul 2 la Academia Navală, mărturisește că, deși și-a ales o meserie a apelor, ea are rău de mare și a putut trece peste asta doar cu ajutorul pastilelor. Ea a povestit cum arăta o zi obișnuită din timpul călătoriei.„A fost greu, dar ne-am adaptat, însă a fost și frumos. Spre Rhodos a fost marea mai tulbure, dar când am trecut apele au fost mai liniștite și am putut să ne facem serviciile. Am avut rău de mare, iar fără pastile nu puteam să rezist. Ziua noastră începea la 6 dimineața, făceam trezirea, iar până la 8 făceam sectoare. Apoi luam masa și făceam antrenamente în arboradă, lăsam velele sau le urcam când trebuia. După-amiaza serveam masa din nou, apoi o mică pauză, după care ne reluam activitățile până seara. Am avut și libere în porturi, am putut vizita orașele și am îmbinat munca și timpul liber”, a declarat Cristina Carmangiu.„Cadeții străini s-au adaptat mai repede față de anul anterior“Pe timpul celor 22 de zile de marș, nava a navigat în Marea Neagră, Marea Marmara și Marea Egee. Studenții și elevii și-au dez-voltat noi deprinderi marină-rești și profesionale, însă au învățat și să trăiască unii alături de alții, deși erau de naționa-lități diferite. Au fost făcute escale în porturile Rhodos, Heraklion și Pireu, pe par-cursul cărora au fost planificate diverse activități împreună cu partenerii greci. „Ca în fiecare an, a fost un marș instructiv, destul de scurt pentru mar-șurile cu care noi eram obiș-nuiți, dar a fost binevenit. Am avut vreme bună, în special la plecare, în Marea Neagră, Marea Egee, până am ajuns în Rhodos, a fost vântul foarte bun pentru navigatul cu vele. Cadeții străini s-au adaptat mai repede față de anul anterior, primii cei chinezi și după ei s-au luat și ceilalți”, a precizat comandor Gabriel Moise, comandantul navei-școală „Mircea”.Cerere de căsătorie pe Bricul „Mircea”Caporalul Bogdan Bercea, elev în anul II la Școala Militară de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu”, și-a luat inima-n dinți și la câteva minute după acostarea navei, a cerut-o în căsătorie pe Alina, fata pe care o cunoaște de 12 ani. „Sunt foarte surprinsă, nu mă așteptam. Eram foarte aproape să nu ajung. Am acceptat din toată inima, nu am cuvinte…”, a spus fata plină de emoție. Bogdan nu a anunțat pe nimeni de gândurile pe care le avea, nici măcar pe colegii cu care a fost plecat în marș. „Eram sigur 100% că acceptă. I-am spus să vină că trebuie să-i las ceva și nu ajung acasă. Am foarte mari emoții. Nu mi-am anunțat familia, o voi suna pe mama și sora mea”, a declarat Bogdan Bercea. Cei doi s-au cunoscut când Bogdan s-a mutat din Olt, la Constanța, în urmă cu 12 ani.