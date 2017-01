Au dat atacul la o societate din Amzacea

Cinci tineri sunt cercetați pentru comiterea unui furt de combustibil din incinta unei societăți comerciale din Amzacea. Oamenii legii spun că Tudor Olteanu, de 63 de ani, din Constanța, administratorul unei societăți din Amzacea, i-a anunțat că, în noaptea de 25 spre 26 iunie, persoane necunoscute au intrat în incinta societății, în punctul de lucru situat pe strada Avicola, din localitate, prin escaladarea gardului, și au sustras din rezervorul unui tir cantitatea de 110 litri de motorină și cei doi acumulatori cu care era echipat autovehiculul. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii i-au identificat pe Ionuț Vasilescu, de 25 de ani, Gheroghiță C., de 17 ani, Ghiunaidîn Arif, de 28 de ani, Ciprian-Constantin Guriță, de 20 de ani, toți din Amzacea, și Florin Bucur, de 20 de ani, din Topraisar, suspecți de comiterea furtului. Din prejudiciul total cauzat, în valoare de aproximativ 3.000 de lei, au fost recuperate cele două baterii de acumulatori și cantitatea de 20 de litri de motorină. Pe numele suspecților s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. De asemenea, extinzând cercetările s-a descoperit că Ionuț Vasilescu și Gheorghiță C., împreună cu Ștefan Vasilescu, de 24 de ani, din Amzacea, și Bogdan Ureche, de 19 ani, din Cumpăna, sunt suspecți de comiterea furtului din noaptea de 9/10.04.2010, din locuința lui Osman Renchin, din Amzacea. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Singurul care a fost reținut și urmează a fi propus spre arestare este Ionuț Vasilescu, al cărui cazier „bogat” îl „recomandă” ca fiind un tânăr certat cu legea.