Au confundat terenul de rugby cu propria tarla

reactii adverse

Domnule Hulubei, Cu regret realizez ca si dumneavoastra faceti parte din marea masa a reporterilor a caror limita superioara a profesionalismului se opreste la fabricarea de stiri prin copierea postarilor cvazianonime de pe siteurilor de socializare fara a incerca a le filtra catusi de putin prin analiza contextului. La fel cum a recunoscut un respectabil coleg de breasla din presa constanteana ati cazut in plasa automatismului de gandire referitor la poseorii unei marci respectabile de automobile Nu incerc sa ma disculp de gresala facuta, pentru care de altfel am si platit, doar voiam sa imi pun speranta ca daca eforturile Dvs , cu pretentii de formator de opinie , se canalizau in directia sanctionarii morale a autoritatilor ce au avut in administrare acel spatiu si nu in directia punerii mele la zid, intentiile ar fi fost mai nobile. In acest sens doresc sa va asigur de sprijinul fizic, moral si financiar al meu si al familiei mele in cazul in care va veti implica intr-o actiune educativa, care va cere sprijinul voluntar pentru reabilitarea unui spatiu care a ajuns in conditii similare celebrului stadion. In caz contrar ,in care modelul Dvs de a face presa este inspirat de profesionalismul muncitorilor din trusturile de cancan nu doresc sa fiu subiect de barfe si denigrari doar din simplu motiv ca dumeavoastra aveti sarcina de serviciu sau limitari deontologice de a umple spatiu din eter cu articole ce hranesc doar mintile inguste. Va doresc mai multa inspiratie peviitor si curaj in a promova ceva exemplar ce v-ar face sa iesiti din anonimat.