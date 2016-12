Au cerut achitarea deşi în faţa procurorilor au recunoscut că au omorât cu sânge rece

Disperați că vor sta toată viața după gratii

Au cerut achitarea deși în fața procurorilor au recunoscut că au omorât cu sânge rece

Cei doi suspecți în cazul taximetristului omorât cu sânge rece în urmă cu mai bine de un an au cerut achitarea, ieri, în fața magistraților constănțeni. Nimic surprinzător, ținând cont că, imediat după ce al treilea complice s-a sinucis, în vara anului trecut, în penitenciar, cei doi suspecți rămași în boxă și-au schimbat declarațiile și au aruncat întreaga vină pe cel decedat. Atitudine înjositoare din punct de vedere uman și moral, dar care, din perspectiva lor, i-ar putea scăpa de închisoare. Numai că probele aflate la dosar, coroborate cu declarațiile (sincere) date de cei trei în faza de urmărire penală (când au recunoscut comiterea faptelor), ar trebui să „cântărească” mult mai mult în momentul în care magistrații se vor gândi la o soluție în acest dosar. Dumitru Cănănău și Cosmin Cristian Grigoraș au afirmat în fața judecătorilor că au acționat la îndemnul și sub comanda lui Mecu, fiind speriați de acesta. Grigoraș a uitat ce a declarat în fața procurorilor, și anume: „Precizez că victima nu mai era în viață când eu am aruncat cu benzină și Mitică (n.r. - Dumitru Cănănău) i-a dat foc”. Disperat la gândul că poate sta toată viața după gratii, el și-a schimbat declarația la 180 de grade. La fel și celălalt complice. Instanța urmează să se pronunțe în acest dosar. Au omorât cu sânge rece La sfârșitul lunii aprilie 2008, procurorii constănțeni au finalizat rechizitoriul și au dispus trimiterea în judecată a principalilor suspecți ai crimei comise asupra taximetristului Hari Băcanu. Indivizii au fost trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunilor de tâlhărie și omor calificat și deosebit de grav. Ei l-au sugrumat cu un șiret și apoi l-au împușcat cu o armă cu aer comprimat în gât și ochiul drept. Cei trei tineri l-au lovit pe taximetrist în cap cu pumnii și cu patul pistolului, după care au incendiat cadavrul, furând mașina și celelalte bunuri de valoare ale bărbatului. Prin rechizitoriu au fost trimiși în instanță Adam Paul Mecu, de 25 de ani, din Hârșova, Dumitru Cănănău, de 34 de ani, din Independența și Cosmin Cristian Grigoraș, de 25 de ani, din localitatea Gârliciu. Indivizii au fost depistați la o săptămână de la comiterea faptei în zona liceului SNC, de pe șoseaua Mangaliei, din Constanța.