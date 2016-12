Au băut şi s-au bătut până au ajuns la spital

Au băut și s-au bătut până au ajuns la spital

Jandarmii constănțeni au fost nevoiți să intervină ieri, în Vama Veche, zona „La Stuf”, pentru a aplana un conflict dintre doi bărbați.Cei doi, Tudor C., de 23 de ani, și Adrian M., de 44 de ani, erau buni prieteni și nu au avut niciodată motive de ceartă. Ei s-au întâlnit, dimineață, la un pahar de vorbă, însă lucrurile au degenerat în momentul în care alcoolul le-a pus stăpânire pe gândire. Astfel, de la o discuție normală, bărbații au început să își împartă pumni și picioare, iar unul dintre ei, fără nicio ezitare, l-a înjunghiat pe cel pe care îl considera prieten.Odată ajunși la locul incidentului, jandarmii au chemat o ambulanță, care l-a transportat de urgență la spital pe Tudor C. Colegul de pahar al acestuia a fost dus la Secția 3 de Poliție Rurală Mangalia, unde a fost pus sub acuzare.