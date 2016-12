Au bătut un individ, au ameninţat poliţiştii şi au distrus autospeciala

Au bătut un individ, au amenințat polițiștii și au distrus autospeciala

Gelozia l-a scos din minți pe un bărbat de 36 de ani, din localitatea Grădina. Marți seară, în jurul orei 21.00, acesta a provocat un scandal monstru în comună. După ce iubita lui s-a plâns că un individ s-a luat de ea, bărbatul a luat atitudine și s-a gândit să îi arate acestuia cum stau lucrurile.Nervos, Adrian Ilie s-a dus glonț la cel care și-a permis să se dea la iubita lui și l-a bătut. Victima a plecat, însă imediat și-a făcut apariția și fratele lui Adrian, Claudiu Ilie, și cei doi au continuat bătaia. Apele s-au liniștit, aparent. După aproape jumătate de oră, victima a sunat la 112 și a reclamat că frații Ilie i-au spart un geam al locuinței. La fața locului s-au deplasat polițiștii și au pornit o anchetă.În apropierea locuinței păgubitului, oamenii legii au identificat un grup de cinci indivizi care se aflau într-o stare avansată de ebrietate. Polițiștii au vrut să îi legitimeze, însă Adrian Ilie a devenit recalcitrant și l-ar fi amenințat pe unul dintre polițiști: „Sunt șmecher din Abator și o să te bat când vreau eu”. Oamenii legii au reușit să calmeze spiritele și s-au dus în curtea locuinței victimei. În timpul cercetărilor, frații Ilie ar fi vrut să se răzbune pe polițiști și ar fi aruncat cu o cărămidă în autospeciala de Poliție.Cercetați în libertate Cei doi au fost imediat luați pe sus de oamenii legii și escortați la sediul Poliției, pentru audieri. Victima s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală și s-a stabilit că are nevoie de 2-3 zile de îngrijiri medicale.Polițiștii nu au putut stabili cu exactitate dacă bărbatul l-a amenințat pe polițist și poate fi acuzat de comiterea infracțiunii de ultraj, deoarece colegul polițistului agresat și ceilalți martori susțin că nu sunt siguri de ce ar fi spus Ilie. Asta nu înseamnă că a scăpat basma curată. El este acuzat de ultraj asupra unui bun aparținând Poliției.Potrivit anchetatorilor, Adrian Ilie este un vechi client al oamenilor legii. Bărbatul are un palmares de infracțiuni comise atât în țară, cât și în străinătate.Ieri după-amiază, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au decis ca cei doi frați să fie cercetați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.