Au ajuns să repare maşinile de poliţie din salariul lor!

Supărările polițiștilor din Constanța

Au ajuns să repare mașinile de poliție din salariul lor!

Polițiștii sunt supărați: sunt nevoiți să scoată bani din buzunarul propriu pentru a repara mașinile de poliție, pentru a-i putea urmări pe borfași! De ce nu refuză? Pentru că, dacă în miez de noapte primesc o sesizare prin Serviciul unic de urgență 112 și nu ajung la reclamant, indiferent de motiv, riscă să fie anchetați pentru abuz în serviciu și să rămână fără locul de muncă.Lipsurile cu care se confruntă polițiștii din Constanța - similare celor din întreaga țară! - sunt numeroase. De ani buni, sunt nevoiți să vină de acasă cu mobilierul, cu computerul și imprimanta, cu tonerul pentru imprimantă și inclusiv cu hârtia necesară pentru ca cetățenii cinstiți, victime ale unei infracțiuni, să aibă pe ce să scrie reclamația. „Un polițist dintr-un alt județ a fost anchetat disciplinar pentru că a îndrăznit să-i spună unui cetățean să vină cu plângerea scrisă, pentru că nu avea o coală să-i dea! Dar aceasta este realitatea din Poliția Română. Nu avem de niciunele, polițiștii trebuie să vină cu toate de acasă, pentru a putea să-și desfă-șoare activitatea. Și nu este nici vina polițiștilor, nici a Poliției Române, ci a Ministerului Afacerilor Interne, pentru că de acolo ar trebui să vină banii. Dar toate sunt trecute sub tăcere. Șefii preferă să se ascundă, dar nu înțeleg că fac un deserviciu sistemului, că dacă ar spune opiniei publice de lipsurile cu care ne confruntăm ar fi alături de noi. Așa, oamenii au impresia că noi avem salarii mari, că ne lăfăim și se simt păcăliți că nu vrem noi să acționăm pentru prinderea infractorilor”, ne-a spus unul dintre oamenii legii din Con-stanța, nemulțumit de neajunsuri.Apelează la prieteni Una dintre cele mai mari cheltuieli pe care le au polițiștii, pentru a-și desfășura activitatea, este întreținerea și repararea autospecialelor de poliție. Și asta deși nu intră în atribuțiile lor. „Dacă se sparge roata în timpul patrulării, polițistul merge la service și o schimbă, din banii lui. Apoi, la Loganurile acestea, becurile se ard tot timpul, așa că polițistul scoate bani și schimbă becul. Cum ar fi să tragă pe dreapta șoferi, noaptea, pentru că nu le funcționează farurile și tocmai mașinii de poliție să nu-i funcționeze sistemul de iluminare auto?! Pentru orice, polițistul fie plătește din buzunarul lui, fie apelează la service-ul unui prieten, trebuie să recunoaștem!”, a adăugat un alt agent de poliție. De menționat că, potrivit unei situații centralizate la nivelul Direcției de Logistică a Poliției Române, la sfârșitul lui 2013, în Constanța, dintr-un total de 218 de mașini de poli-ție, 180 trebuiau deja date la casat. „În cursul anului 2006, Poliția Română a achiziționat un număr de 6.000 de unități de transport noi, respectiv autoturisme Dacia Logan, care au fost distribuite în teritoriu în cursul aceluiași an. Aceste autoturisme au fost exploatate fără probleme în primii ani de la achiziție, dar ulterior, din cauza managementului defectuos privind asigurarea întreținerii și reparațiilor aces-tora, s-a ajuns în prezent la situația gravă în care aproximativ 75% din parcul auto este nefuncțional. Menționăm că lucrurile ar fi stat și mai grav dacă nu ar fi existat bunăvoința și interesul polițiștilor, care au făcut eforturi și au contribuit din banii personali pentru asigurarea unor piese de schimb și a unor lucrări de reparații, din dorința menținerii unor condiții minime necesare la locul de muncă. Organizația noastră a primit din partea membrilor săi nenumărate sesizări privind cazuri concrete în care agenții de poliție au contribuit cu sume de bani pentru ca autoturismele de serviciu să fie funcționale, fiind nevoiți să cumpere de la becuri la plăcuțe de frână, rulmenți etc. Considerăm că aceste practici trebuie să dispară și că angajatorul trebuie să înțeleagă că are obligația să asigure cele necesare. În plus, situația se va agrava, căci în 2016 toate autoturismele sus-menționate vor atinge perioada de casare, respectiv zece ani de vechime, fapt pentru care solicităm ministerului să dispună alocarea sumelor necesare achiziționării unui număr cât mai mare de autoturisme noi, minim 5.000, necesare asigurării unui serviciu polițienesc de calitate, în slujba societății civile”, ne-a precizat Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție.Nu plătești, riști să rămâi fără serviciu! Pe de altă parte, dacă omul legii s-ar decide că nu vrea să-și mai dea aproape jumătate din salariu pentru Poliție, riscă să-și piardă locul de muncă! „Cel mai elocvent exemplu este al unei reclamații la 112. Primești o sesizare prin Serviciul de urgență, dar nu ai benzină sau s-a spart roata și nu poți să ajungi. Dar nu interesează pe nimeni acest aspect, iar polițistul, dacă nu ajunge la sesizare, va fi cercetat penal pentru abuz în serviciu și riscă să-și piardă locul de muncă!”, ne-a spus un polițist constănțean. Având în vedere toate nemulțumirile, care s-au adunat în timp, polițiștii au anunțat că se pregătesc, din nou, de proteste.