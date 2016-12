Au ajuns la limita răbdării! Poliţiştii pun, astăzi, pistoalele în cui!

Au ajuns la limita răbdării! Polițiștii pun, astăzi, pistoalele în cui!

Polițiștii din Constanța sunt în pragul disperării din cauza salariilor pe care le primesc, dar și a dotărilor care lipsesc. Ei nu au asigurări la mașinile de intervenții, nu au benzină suficientă, iar materialele de birotică sunt cumpărate din bani proprii. De asemenea, în loc să ducă tot salariul acasă, mulți oameni ai legii își cumpără cătușe pentru a avea cu ce să-i lege pe infractori. Drept urmare, începând de astăzi, 20 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța declanșează pro-teste. Ei spun că nu vor mai lucra cu publicul. Mai mult, anchetatorii au decis că nu vor mai face audieri în dosarele penale, nu vor mai dirija circulația și nu vor mai da amenzi, iar la terminarea programului de opt ore vor pleca acasă. Polițiștii au decis că vor primi doar acele sesizări care nu pot fi amânate, iar în cazul unui accident rutier care s-a produs aproape de finalizarea programului de lucru, după efectuarea cercetării la fața locului vor pleca acasă fără a întocmi documentele în dosar, lucru pe care îl vor face a doua zi. De asemenea, în week-end, oamenii legii din mediul rural vor pune lacătul pe postul de poliție, iar acesta va fi descuiat la începutul săptămânii. În plus, oamenii legii spun că nu vor mai duce la îndeplinire man-datele de audiere emise de instanțe. Mai mult, ei sunt hotărâți ca în cazul în care sunt chemați la serviciu, la ordinul șefului, după ce au terminat programul de lucru, să nu se prezinte la locul de muncă pentru că, oricum, nu primesc nimic în plus la salariu. Dintre toți, cei mai supărați sunt mascații de la DIAS, care își expun deseori viața și nu au nicio acoperire profesională și nici satisfacție financiară. Șeful DIAS Constanța, comisarul șef Emanoil Moraru, spune că oamenii din subordine sunt foarte nemulțumiți că nimeni nu îi ajută. Pentru că dotările nu sunt suficiente, atunci când se pleacă la intervenții dificile, mascații trag la bilețele care să ia vesta și casca antiglonț. Pe de altă parte, sătui să-și expună viața, opt luptători au anunțat că sunt pregătiți să demisioneze dacă lucrurile nu se vor schimba în bine. Și polițiștii de frontieră sunt nemulțumiți Președintele Biroului Teritorial al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) din cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră (IJPF) Constanța, comisarul șef Ion Vasilică, spune că polițiștii de frontieră își vor limita activitatea și vor participa alături de colegii lor de la IPJ Constanța la proteste. „Protestul polițiștilor nu este și nu trebuie interpretat drept grevă. Acțiunea polițiștilor este similară protestului magistraților din luna septembrie 2009. Ea este consti-tuțională, în sensul corespondenței dintre salarizarea afectată și munca depusă. Limitarea activităților de serviciu va începe în data de 20 septembrie 2009 și va fi propor-țională cu scăderile salariale care au fost impuse polițiștilor și personalului contractual”, a declarat comisarul șef Ion Vasilică. El a adăugat că pe durata protestelor, polițiștii vor respecta cât mai strict prevederile legale, chiar dacă aceste rigori ar putea micșora fluența unor activități sociale. În tot acest timp, polițiștii nu vor mai munci suplimentar, peste programul de lucru, decât în situații excepționale. „Revendicările sindicaliștilor sunt focalizate pe rezolvarea favorabilă a următoarelor probleme: drepturi salariale, revizuirea planului de disponibilizare a cadrelor din MAI, eliminarea practicii de muncă neplătită, aplicată constant poli-țiștilor, modificări, urgente, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul po-lițistului”, a explicat liderul polițiștilor de frontieră, comisarul șef Ion Vasilică. El a mai precizat că starea de nesiguranță a locurilor de muncă precum și neajunsurile financiare conduc la decizia fermă a polițiștilor de frontieră ca, pe lângă limitarea proporțională a activității de furnizare a serviciilor de siguranță și ordine publică, să desfășoare și acțiuni de protest. În acest sens, astăzi, începând cu ora 14,00, va avea loc un miting de protest în fața Prefecturii din Constanța. Acesta va fi urmat de un alt miting care va fi organizat la nivel central, vineri, 24 septembrie, ce se va desfășura în fața Guvernului. În cazul în care aceste acțiuni de protest nu vor avea efectul scontat, luni, 27 septembrie, o delegație for-mată din președinții Birourilor Teri-toriale ale SNPPC din toată țara se va deplasa la Bruxelles pentru a manifesta în fața Parlamentului European. IGPR nu este de acord cu protestul polițiștilor De partea cealaltă, conducerea Poliției Române a luat la cunoștință deja despre nemulțumirile oame-nilor legii din teritoriu, însă, în loc să încerce să-i ajute direct, s-au mulțumit să transmită un comu-nicat de presă sec. „Conducerea Poliției Române, atât la nivel central, cât și la nivel local se află într-un permanent dialog cu organizațiile sindicale reprezentative. Activitatea poli-țistului este strict reglementată de către prevederile Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, ale Legii 360/2002 privind Statutul polițistului și ale HG 991/2005 privind aprobarea Codului de Etică și Deontologie a Po-lițistului”, se arată în comunicatul transmis de IGPR. Reprezentanții IGPR susțin că aceste acte normative prevăd faptul că serviciul polițienesc are caracter permanent și obligatoriu, iar polițistului îi este interzis să declare sau să participe la greve. „De asemenea, polițistul are datoria de a răspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, să se sesizeze despre orice încălcare a legii, având obligația să intervină cu prompti-tudine pentru soluționarea acesteia, în conformitate cu prerogativele specifice funcției publice pe care o deține. Polițiștii își pot exprima nemulțumirile, în timpul liber, conform prevederilor legale în vigoare”, mai spun cei de la IGPR. Vizavi de cele prezentate de IGPR, liderul polițiștilor de frontieră, comisarul șef Ion Vasilică, a precizat că oamenii nu fac grevă prin întreruperea totală a muncii și că vor respecta Statutul Polițistului care le permite să facă proteste. „Sindicatul polițiștilor de frontieră din Constanța are 1.300 de membri. La protest vor participa aproximativ 200 de angajați, în principal, cei care ies din ture sau care sunt legal în concedii de odihnă. Tot cam 200 de oameni ai legii vor participa și de la IPJ Constanța”, a explicat liderul polițiștilor de frontieră.