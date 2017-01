ATV-urile, teroarea constănţenilor

ATV-urile, teroarea constănțenilor

Este știut deja că românul a copiat vrute și nevrute din sistemul american ori european. Obiceiuri bune sau proaste au fost luate ca atare și trase la indigo de mințile care au știut să speculeze psihologia noastră. Genetic parcă, românul este sortit să copieze obiceiuri „dinafară”, dar uită de fiecare dată și doza de bun simț, tot occidental sau american, care ar trebui să însoțească orice „inovație” importată. Așa este și povestea cu ATV-urile, care, în ultima vreme, terorizează, la propriu, locuitorii din orice colț al Constanței. Legislația noastră - mult prea permisivă în acest punct, recunosc unii polițiști, care sunt în stare să mai și gândească, nu doar să execute are o serie de lacune care cu greu vor putea fi acoperite. Faptul că aceste vehicule, în speță ATV-urile, nou intrate pe piață, fac furori printre tineri, mai ales la cei cu vârste de până în 20 de ani, este cunoscut. Cei care au ales să facă o afacere din vânzarea unor astfel de mijloace de circulație au făcut un pas inteligent. Numai că, iată, foarte mulți constănțeni se plâng, deja, de disconfortul pe care îl creează aceste ATV-uri prin gălăgia pe care o provoacă. În plină zi sau noaptea, purtând o persoană sau chiar mai multe, vehiculele amintite fac o zarvă de nedescris. Dacă, ziua, zgomotul este mai puțin deranjant, seara, când se lasă liniștea și când tot omul vrea să se odihnească, micile „dihănii” străbat străzile și bulevardele, izgonind somnul pentru sute de familii odată și creând iritabilitate. „Conducătorii auto” forjează continuu, declanșează alarmele de la mașini (din cauza zgomotului care îți sparge timpanele) și sunt în extaz de plăcere. Din Coiciu până în zona Peninsulară, din km 4-5 până în Mamaia, nu cred că au existat persoane care să nu fie agasate, măcar o singură dată, de vacarmul creat. Cartierul Palazu Mare, printre „victime“ Una dintre persoanele care, nemaiputând suporta situația, s-au adresat redacției, este din cartierul Palazu Mare. Omul, căruia îi vom păstra anonimatul, ne-a spus disperat că, de săptămâni întregi, nu mai poate dormi noaptea din cauza zgomotului creat de un ATV folosit la refuz de copiii unor vecini. A încercat cu vorba bună, dar nu a avut cu cine se înțelege; a apelat apoi la ajutorul polițiștilor de la Secția 2, dar nici așa situația nu s-a îmbunătățit. „De la prânz și până în miez de noapte, câte doi sau trei «ciutani» cocoțați pe un ATV rulează de colo-colo și ne este imposibil să închidem un ochi. Vin de la serviciu obosit, în loc să mă odihnesc trebuie să stau cu ochii în tavan și să îi suport. Deși nu îmi stă în caracter, am sesizat Poliția. Polițiștii de la Secția 2 au venit la fața locului, dar cu mine nici nu au stat de vorbă, s-au dus la ei și au început să râdă. Îi mângâie pe creștet! Asta se întâmplă, deși pare greu de crezut. După ce am făcut sesizarea, m-am trezit cu un cunoscut al familiilor respective care mi-a postat în fața casei trei mașini pline cu țigani. Credeți-mă că îmi este frică să mai ies din casă” - ne-a povestit bărbatul. Chiar dacă ultima sesizare a fost făcută în acest week-end, copiii vecinilor nu păreau să se potolească. Doar în ultimele zile, spune omul, probabil pentru că și întrebările noastre au început să curgă, s-a lăsat liniștea. Șeful Secției 2, comisar Marius Vasile, ne-a declarat că situația îi este cunoscută, dar că polițiștii au încercat, cel puțin până acum, să rezolve într-un mod amiabil conflictul, mai ales că reclamantul și pârâtul sunt vecini. Dar ne-a asigurat că, dacă problema va persista, vor fi nevoiți să dispună sancționarea persoanelor care tulbură liniștea publică. Și el ne-a vorbit de legislația care permite circulația ATV-urilor în oraș, chiar dacă acest lucru, a recunoscut de bunăvoie, deranjează destul de mult pe toată lumea. 