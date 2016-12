AŢI VĂZUT VREODATĂ ŞOFERI DE MAXI-TAXI OPRIŢI PENTRU CONTROL? Amenzi triplate doar pe hârtie pentru firmele de transport

2

maxi cosciuge

Sa fie clar.Cine distibuie- vinde licente pt un asemenea jaf.Sa pomenit intr un oras turistic cum e cta sa circuli tranport de pers cu niste cosciuge? Cum sa faca concurenta RAtC acestor samsari care in 2016 ajung sa nu aibe bilete de calatorie in plin oras sa aibe licente de transport pers in interiorul orasului niste " turisme care sant fabricatw sa transporte marfuri?Vreti un nou caz "Colectiv"?Se incearca aducera am inteles de autibuze noi la ratc cum vor concura cu asa HOTI.Se stie cei care distribuie licentele ei sant vinovatii pt eventualele accidente cu zeci de victime .