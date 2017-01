Aţi văzut acest copil?

Ați văzut acest copil?

„Privește cu atenție chipurile copiilor pe lângă care treci pe stradă! Privește fețele copiilor singuri care trec pe lângă tine. Oprește-te lângă ei, întreabă-i cum îi cheamă și ce caută pe stradă. Nu uita: câteva secunde din viața ta și un dram de atenție în plus pot salva viața unui copil!", este motto-ul campaniei desfășurate de Inspectoratul Gene-ral al Poliției Române în privința deselor cazuri de dispariție a copiilor. Dacă veți recunoaște vreunul dintre copiii prezentați în această rubrică, sesizați imediat cea mai apropiată unitate de Poliție sau telefonați la numărul unic pentru apelurile de urgență 112. Marin Rudaru, de 14 ani, născut în localitatea Grindu, județul Ialomița, dar domiciliat în municipiul Slobozia, este căutat de oamenii legii de pe data de 13 iunie a.c. Potrivit informațiilor afișate pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române, pe 13 iunie, la ora 9, adolescentul a plecat de la Vila „Marian", în care era instituționalizat, și nu a mai revenit. De altfel, minorul obișnuiește să-și ia lumea-n cap, el frecventând localitățile Arad, Constanța, Ploiești, Sinaia și București. Marin Rudaru are 1,70 metri înălțime și 60 - 65 de kilograme. Este atletic, are fața ovală, tenul deschis, ochi verzi și păr șaten, tuns scurt.