Aţi văzut acest copil?

Ați văzut acest copil?

„Privește cu atenție chipurile copiilor pe lângă care treci pe stradă! Privește fețele copiilor singuri care trec pe lângă tine. Oprește-te lângă ei, întreabă-i cum îi cheamă și ce caută pe stradă. Nu uita: câteva secunde din viața ta și un dram de atenție în plus pot salva viața unui copil!", este motto-ul campaniei desfășurate de Poliția Română în privința deselor cazuri de dispariție a copiilor. Dacă veți recunoaște vreunul din copiii prezentați în această rubrică, sesizați imediat cea mai apropiată unitate de Poliție sau telefonați la numărul unic pentru apelurile de urgență 112. x x x Maria Ionela Buzamat are 16 ani și este din Brăila. Fotografia fetei apare pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române pentru că, la data de 13 iunie a.c., a plecat de la domiciliu. Ulterior, a luat legătura telefonic cu mama sa, spunându-i că este la mare. Polițiștii spun că minora poate fi în compania unor tineri de etnie romă și că este posibil să circule cu un autoturism străin, cu numărul de înmatriculare AP922LY.