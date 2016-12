Aţi cumpărat o maşină furată? Iată cum poate fi înmatriculată legal!

4

si eu am descoperit ca masina mea este data furata

buna ziua..am o mare problema..la sfarsitul lui februarie 2015 am achizitonat aceasta masina...acum o saptamana am fost pentru a i face itp ul ,deoarece expirase...la itp surpriza...in calculator aparea .blocare temporar de la RAR,...Pt a afla motivut blocari,am mers la RAR..acolo mi sa spus ca masina a fost data furata din toamna 2015..acum intrebarea mea este,cum este posibil sa fie data furata masina,avand in vedere ca avem cartea masinii ,talonul,avem contractul comodat.sau cum i so zice,deoarece ia fost recuperata taxa masinii si ne ar costa foarte mult sa o inscriem,avem fiscalul de la primarie....o avem trecuta la la primarie...deci platim impozit la ea....cum este posibil...?va rog sa ma ajutati cu cateva imformatii...sotul meu este plecat din tara,actele sunt facute pe numele lui...cred ca nu am nici o sansa sa merge eu la pol sa rezolv ceva...stau cu masina in garaj ...