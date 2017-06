"Aţi băgat ţara în criză pentru că nu aţi ştiut să guvernaţi!"

"Ați băgat țara în criză pentru că nu ați știut să guvernați!"

Ştire online publicată Joi, 29 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Au trecut abia șase luni de cand ne-am intalnit aici pentru a investi un guvern PSD-ALDE dupa ce au fost castigate alegerile parlamentare . O formula scurta care ar caracteriza aceste prime 6 luni ar putea suna asa: Ati bagat tara in criza pentru ca nu ati stiut sa guvernati! Ca a fost vina fostului prim ministru care nu s-a pus singur acolo sau a altcuiva nu este o analiza pe care trebuie sa o fac eu. Dar faptele raman si dovada ca aceasta formula scurta este adevarata este chiar motiunea de centura prin care ati demis propriul guvern, o noutate in spatiul european. Fostul guvern nu va ramnae in istorie pentru scurtimea mandatului, ci dupa parerea mea fostul guvern va ramane in istorie pentru nefericita ordonanta 13 si coalitia PSD-ALDE pentru faptul ca si-a demis prin motiune de cenzura propriul guvern. Acum, dupa ce unii s-au straduit sa termine repede aceasta criza, gasim coalitia cu un nou guvern si un nou program de guvernare. Noi taxe se anunta pentru romani, noi impozite...programul de guvernare a fost schimbat in puncte sensibile, nu veti mai putea merge in fata romanilor cu argumentul ca acest program de guvernare a fost votat. In 6 luni schimbam de la reduceri de taxe la reintroduceri de taxe, de la cresteri de salarii la taxa de solidaritate, un astfel de comportament nu se incadreaza in ceea ce se numeste predictibilitate fiscal bugetara, un astfel de comportament induce dubii in mediul de afaceri. Stimati psd-isti, alde-isti, udmr-isti, in numele romanilior va rog sa terminati cu aceasta topaiala fiscal bugetara. Fiti solidari cu romanii si guvernati responsabil. Va solicit sa guvernati in asa fel incat sa ne incadram in marja de deficit de 3%, in asa fel incat romanii sa aiba garantia ca guvernul apara statul de drept, va rog sa faceti tot ce este necesar pentru a arata parteneilor din NATO, din UE, ca suntem oameni seriosi, o tara serioasa si ca stim sa ne respectam angajamentele, cum ar fi cel de aparare de 2%. Dovediti ca suntem capabil sa tinem deficitul bugetar sub control, sa avem in continuare crestere economica. Fie ca aceasta a 2-a incercare de guvernare sa aiba mai mult succes decat prima", a declarat Klaus Iohannis dupa ce noii ministri au depus juramantul.