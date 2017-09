Atenţionare transmisă de MAE pentru românii care urmează să călătorească în Italia, unde sunt inundaţii puternice

Atenționare transmisă de MAE pentru românii care urmează să călătorească în Italia, unde sunt inundații puternice

Ştire online publicată Duminică, 10 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Italia ca anumite regiuni din nordul si centrul tarii se confrunta cu ploi abundente si vant puternic, Serviciul de Protectie Civila italian anuntand, pentru duminica, cod rosu cu pericol de inundatii si alunecari de teren in regiunea Liguria, cod portocaliu pentru mai multe regiuni din nordul si centrul Italiei (Toscana, Umbria, Lazio, Veneto, Abruzzo si Molise) si cod galben pentru celelalte regiuni ale tarii.MAE le recomanda romanilor accesarea site-ului Serviciului Meteorologic al Aeronauticii Militare italiene: http://www.meteoam.it/, pentru informatii cu privire la starea vremii, actualizate in permanenta, precum si site-ul Serviciului de Protectie Civila: http://www.protezionecivile.gov.it.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie numarul de telefon de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Italia: +393451473935.Cel putin sapte oameni au murit si alti trei au fost dati disparuti in Toscana, din cauza inundatiilor care afecteaza zona. In cateva minute au cazut 170 de litri de ploaie pe metru patrat, ceea ce a devastat Livorno. Bilantul ar putea creste in urmatoarele ore. Ploile abundente au ajuns duminica la Roma.