Atenţie, şoferi! Se schimbă regulile de circulaţie în staţiunea Mamaia

2

FLUIDIZARE !!!

Gi-ra-to-riu ! Vor fi cozi kilometrice de masini pe podul de la Perla ! Si... lasati, fratilor, 70km/ora in Mamaia daca vreti fluidizare a traficului ! Se vor tarai masinile cu 50/ora intre giratorii, si se vor face ambuteiaje ca in fiecare an ! Doamne, cand ne trezim odata ?!