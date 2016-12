Atenţie, şoferi! Modificări în programul de închidere a podului Agigea

1

pod

Ceea ce se intampla cu reabilitarea acestui pod este o rusine.Daca nu ma insel este al doilea an in care constantenii suporta acest program de inchidere-deschidere a podului.Suntem in Comuna din Paris daca ne ia ani de zile sa schimbam cateva hobane la un pod si trebuie sa ocolim 80 de km ca sa ajungem la Eforie,de pilda.Am lucrat in Canada,acolo acest pod se facea de la zero pana acum,si avea de jur imprejur si vreo 150 de km de autostrada,si nu este o gluma ce va spun.Rusine autoritatilor de aici.