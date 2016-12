ATENŢIE, ŞOFERI! În ce zone ale Constanţei vă puteţi trezi cu "caracatiţa" la roată

ATENȚIE, ȘOFERI! În ce zone ale Constanței vă puteți trezi cu "caracatița" la roată

Polițiștii locali constănțeni încearcă să-i disciplineze pe șoferii care se trezesc să parcheze oriunde le este la îndemână. Astfel, oamenii legii încearcă să facă față numărului mare de solicitări de la pietoni, care se plâng că nu mai pot ieși pe stradă, pentru că nu au pe unde circula. Iată de unde vin solicitările și pe ce zone se concentrează polițiștii locali.Polițiștii locali din Constanța ar trebui să reprezinte o „prelungire” a brațului legii, preluând o parte din atribuțiile polițiștilor. Conform legislației, aceștia au sarcina de a asigura paza și ordinea publică în oraș, precum și sarcini de natură rutieră. Însă, la Constanța, polițiștii locali se identifică, practic, cu celebrele „caracatițe” care blochează roțile șoferilor.Probleme, probleme…Atunci când anumite situații o cer, polițiștii locali renunță la monitorizarea și „curățarea” străzilor de mașinile parcate neregulamentar. De exemplu, ieri, șoferii constănțeni au putut să răsufle liniștiți și să își așeze mașinile cum și pe unde au dorit. Din cauza numărului mic de angajați, Poliția Locală trebuie să se conformeze și să se axeze pe cele mai importante lucruri.„Avem foarte multe sesizări din partea cetățenilor. Din nefericire, nu reușim să intervenim în permanență, iar echipajul care are în activitate strada Soveja și Dezrobirii se mai abate și pe strada Baba Novac. Cetățenii se plâng că nu pot ieși în strada principală, Baba Novac, pentru că sunt foarte multe mașini parcate în permanență. Astfel, noi încercăm să le rezolvăm și problemele celor din zonă, însă în limita personalului de care dispunem. Astăzi (ieri - n.r.), de exemplu, nu am reușit să trimit niciun echipaj, pentru că am avut foarte multe probleme. De exemplu, am avut găuri în asfalt pe bulevardul Tomis, la intersecție cu strada Decebal, pe mijlocul drumului, la fel și la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei, în zona Podului de butelii, unde a fost nevoie de dirijare, a fost o spărtură în Tomis 3. Pentru toate aceste probleme a trebuit să intervenim pentru fluidizarea traficului”, povestește Daniel Bratu, șeful Poliției Locale Constanța.Zone vizate: Bd. Tomis, Lăpușneanu, Mamaia și strada SovejaȘeful Poliției Locale recunoaște că probleme cu mașini parcate neregulamentar există în tot municipiul, însă ei încearcă, pe cât posibil, să țină „curat” măcar bulevardul principal al orașului: Tomis.„Există, pur și simplu, cetățeni care nu vor să înțeleagă că nu este permisă oprirea într-o anume zonă. Accentul este pus, în continuare, pe bulevardele principale. În condițiile în care am două echipaje, ambele vor sta pe bulevardul Tomis. Dacă am mai multe echipaje, trei, patru, maxim cinci, atunci voi trimite și pe bulevardul Mamaia, pe strada Soveja și bulevardul Lăpușneanu De obicei, pe bulevardul Tomis avem două echipaje, unul de la Tomis 3 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și unul din această zonă până în zona Primăriei. De obicei, aceștia reușesc să facă față, însă sunt zile și zile”, spune Daniel Bratu.