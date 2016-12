ATENŢIE ŞOFERI! Control Poliţia Rutieră şi RAR pe Baba Novac

1

renn

Nu inteleg. Voi atentionati infractorii sa ocoleasca zona? Daca ai toate actele in regula si masina e ok, de ce sa-ti fie frica? Daca te loveste unu fara frane si RCA, mai scrii articole deastea? In loc sa incurajati politia, voi tineti partea contravenientilor. Aveti si statie emisie-receptie la sediul ziarului? cum au tiristii? Cate articole despre cersetorii din intersectii ati facut? Sau despre copii pusi la cersit? Ati luat punctul de vedere de la protectia Copilului sau de la politie? Stati cu fundul pe scaun toata ziua si scrieti articole de 2 lei