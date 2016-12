ATENŢIE, ŞOFERI! Codul Rutier, la un pas de a fi modificat din nou

3

proiect cod rutier

este o neghiobie totala acest proiect de lege , se vrea uniunea europeana cu toate privilegiile dar fara responsabilitati... ce folos are atunci cetateanul de rand daca el are reglementari suplimentare si nu poate beneficia de liberatea circulatiei...ce italian sau elvetian instalat in romania va dori sa circule cu masina lui doar 90 de zile pe an , sau s o inmatriculeze aici platind o taxa exorbitanta ? daca sunt scapari ale sistemului de colaborare informatic al ue in privinta identificarii si gasirii masinilor implicate in accidente , de ce nu se procedeaza la inregistrarea numerelor straine la adresele proprietarilor din romania si sa fie utilizate cand e cazul...sau si mai simplu ar fi sa se permita inmatricularea lor in romania cu o taxa normala ,