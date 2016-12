ATENŢIE MARE: hoţii din locuinţe mişună prin Constanţa!

1

Tara lui misto'

Aplicarea cu blandete maxima a legilor moi impotriva delicventilor,face ca traiul din faradelegi sa fie cu mult mai rentabil decat munca cinstita. Chiar asa,de ce sa risti accidente de munca si pentru salarii simbolice,cand mai bine risti cateva luni de stat dupa gratii,cu trei mese pe zi,fara sa te ploua,dar si fara sresul somajului,a lipsei de bani?! Dai in cap,talharesti,bei si mananci ce vrei,manelistii canta melodii personalizate pentru tine,pui bani la banca si poate mai cumperi niscaiva procurori ,judecatori si-ti faci un oras in oras ca aia din Timisoara....Ai drepturile omului de partea ta,pagubitii da-i in ma-sa!