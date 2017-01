ATENŢIE MARE! Cele mai NOI METODE DE TÂLHĂRII în trafic, la Constanţa

1

Tara lui Basecac

Timiditatea in folosirea armelor de foc de catre politie impotriva hotilor,permisivitatea excesiva a magistratilor in aceste cazuri deja majoritare in raport cu oamenii normali comportamental,frica de repercursiuni din partea legii in caz de autoaparare si altele,fac Romania demna de toate criticile interne si externe.