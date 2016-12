Atenţie la sensul giratoriu din INEL 2

1

tarziu...

Acum doua zile, o masina de la paza si protectie a facut un carambol de zile mari. Au intrat in sens, pe contrasen, au luat un logan de pe sens opus, l-au aruncat pe sens opus intr-un tico si un mini d ela Red Bull. Nu scrie nimeni de ei ? A filmat TV Neptun, am si poze. Culmea e ca un jeg de la paza a sarit cu gura pe politai spunand ca unul e beat, l-au auzit baietii care stau in acel cartier. Tupeu de tupeu.