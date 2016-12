Atenţie la înmatricularea maşinilor în Bulgaria! Se schimbă regulile

Atenție la înmatricularea mașinilor în Bulgaria! Se schimbă regulile

Fenomenul mașinilor înmatriculate în Bulgaria nu va dispărea începând din acest an, așa cum se zvonește. Din contră, normativele pe care le pregătesc în prezent vecinii noștri au drept scop asigurarea că totul se petrece într-un cadru legal. De aceea, reprezentanții firmelor specializate în acest domeniu spun că afacerile vor fi prospere și pe viitor.În urmă cu câteva luni se anunța, cu surle și trâmbițe, că începând din 2012 soarta celor care vor să-și înmatriculeze autoturismele din Bulgaria este pecetluită. Nu pentru că guver-nanții noștri ar finaliza legea prin care să stopeze acest fenomen, ci pentru că omologii din țara vecină ar avea aceeași intenție.Reprezentanții firmelor de înmatriculări din Bulgaria admit că există șanse mai mari ca legis-lația bulgară să fie modificată înaintea celei din țara noastră, dar subliniază că modificările nu le vor afecta activitatea. Ci, din contră, va elimina concurența neloială făcută de intermediarii persoane fizice. "Noua lege - care va ieși, căci bulgarii când promit ceva, se țin de treabă! - va impune înmatricularea mași-nilor într-un timp scurt și plata impozitelor pentru mașinile res-pective către statul bulgar. Vor fi dezavantajate doar persoanele fizice bulgare, care înmatriculau sute de mașini pe numele lor. Și în România, în momentul în care se cumpără o mașină din târg, se poate scădea mașina de la Fisc, printr-un contract de vânzare - cumpărare de mână. În Bulgaria, cu noua lege, nu va mai fi posibil. Notariatul va anunța Poliția în momentul vânzării unui autotu-rism, iar polițiștii vor radia mașinile pe care le depistează în trafic și nu sunt înmatriculate în termenul stabilit de lege", ne-a declarat Marc Vornicu, un afacerist care deține o firmă de înmatriculări în țara vecină. Astfel, autoritățile bulgare se asigură și că vor fi urmate căile legale, dar și că strâng taxe și impozite pentru respectivele mașini.Ce se va întâmpla în caz de accidentMai mult, a arătat afaceristul, prin noua lege, românii implicați în accidente rutiere cu mașinile înmatriculate cu "TX" nu vor mai putea scăpa de răspunderea pecuniară. "Până în acest moment se întâmplă următorul fenomen: are loc un accident, cu pagube, iar autoritățile o iau pe firul celor care au deținut mașina, până ajung la cetățeanul bulgar care a vân-dut-o și descoperă că mai are în-matriculate alte o sută, să spunem. Polițiștii se sesizează și îi radiază toate mașinile. Astfel că, în mo-mentul în care o altă mașină, din cele radiate, este implicată într-un accident, românul susține că mașina nu este pe numele lui, nu este nici pe numele bulgarului, iar despăgubirile trebuie achitate din Fondul de Garantare. Iar valoarea despăgubirilor a crescut enorm. Dar prin noua legislație, prin care mașinile trebuie înmatriculate obligatoriu în cel mai scurt timp, românii nu vor mai putea spune că nu știau că mașina nu este a lor", a explicat afaceristul."E o modă!"În prezent, înmatricularea mașinilor în Bulgaria este o afacere înfloritoare. "Am început acum trei ani, iar atunci aveam un client pe lună și pe care, să spun drept, trebuia să-l plimb de mânuță și să-i explic totul pentru că era neîncrezător. Acum, totul se rezolvă rapid, nu-i interesează decât prețul. E o modă!", a afirmat Marc Vornicu.Ca un sfat, pentru a avea garanția că întreaga procedură este legală și sunt respectați toți pașii, afaceristul îi atenționează pe cei care intenționează să-și înscrie autoturismele în țara vecină să nu se lase încântați de prețul redus. "Prețul diferă în funcție de mai mulți factori, dar în general, dacă totul este făcut legal, variază între 450 și 1.000 de euro", a arătat reprezentantul firmei de înmatriculări.2012 aduce vești proasteBulgarii nu mai fac ITP-ul fără mașinăPână când intră în vigoare noua legislație privind înmatri-cularea mașinilor în Bulgaria, sunt vești proaste pentru actualii deținători ai unui autoturism deja înmatriculat în țara vecină. Înce-pând de la 1 ianuarie 2012, sta-tul bulgar a decis ca inspecția teh-nică periodică (ITP) a autoturis-melor să nu mai poată fi realizată decât în regiunea unde a fost înmatriculată mașina și mai ales, nu se mai poate fără a fi verifi-cată, fizic, mașina. „Dacă până în prezent se mai putea, se justi-fica prin faptul că mașina este, de exemplu, la Oradea, din acest an nu se mai poate face ITP-ul fără mașină. Iar acest aspect trebuie să-l cunoască deținătorii de autoturisme înmatriculate în Bulgaria”, a afirmat Marc Vor-nicu, reprezentantul firmei de înmatriculări mașini.