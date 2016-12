ATENŢIE LA BUZUNARE! "Umeraşul" şi "canciocul" - metode prin care şuţii vă lasă fără portofele!

ATENȚIE LA BUZUNARE! "Umerașul" și "canciocul" - metode prin care șuții vă lasă fără portofele!

Până de curând, înghesuiala din autobuze sau din stațiile RATC era preferata hoților din buzunare pentru a "acționa". Mai nou, însă, șuții din Constanța experimentează metode învățate peste hotare, cum este și cea a "umerașului", aplicată în supermarketuri. În județul Constanța, furturile din buzunare nu sunt de natură să alarmeze. Nici numărul faptelor nu este mare - spre deosebire de cel al tâlhăriilor, aflat și anul acesta pe o pantă ascendentă! - și nici infractorii nu sunt violenți.Victima nu este lovită, nu este bruscată, ba chiar nici nu simte când îi este sustras telefonul mobil sau portofelul din poșetă sau buzunar. De aceea, multe dintre victime nici nu se mai prezintă la Poliție pentru a depune plângere, mai ales dacă aveau în portmoneu doar câteva zeci de lei… Dar sunt situații când, după ce a furat un portofel gol, același hoț își mai încearcă o dată norocul, iar victimă ar putea să-i cadă o bătrânică ce ar putea să rămână fără toată pensia! Tocmai de aceea, atrag atenția polițiștii, trebuie să aveți grijă în ce buzunare țineți banii, telefonul mobil și chiar cardul bancar, și să fiți atenți la orice detaliu, dacă observați o atitudine suspectă la cei din jur. Căci șuții se "perfecționează" în timp și au început să copieze metode folosite peste hotare.Cea mai utilizată metodă de șuții din Constanța este buzunăreala din înghesuiala din mijloacele de transport în comun. Însă, dacă până în prezent își concentrau atenția asupra autobuzelor Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC), în ultimele luni s-au înmulțit cazurile din microbuze - deși, pentru a putea "buzunări", hoțul trebuie să plătească unul sau doi lei, prețul unui bilet. "Hoții profită că spațiul este mai mic decât în autobuz. Sunt camere de luat vederi, dar au învățat unde sunt și le acoperă cu mâna", a afirmat agentul șef principal Cătălin Ologu, din cadrul Compartimentului Furturi din Buzunare, Poliția municipiului Constanța. Până în prezent, au fost semnalate furturi din buzunare în microbuzele 302 și 312.De actualitate sunt și hoții "politicoși". Cătălin Ciocoiu, de 37 de ani, din comuna Cerchezu, este unul dintre cei care abordează victimele într-o manieră politicoasă, fără a le da nimic de bănuit. Potrivit polițiștilor, el este cercetat pentru trei furturi comise anul trecut, dar pentru că este în libertate, își vede de treabă… Astfel, de curând, a abordat un bărbat, în stația autobuzului 101, de la gară, sub pretext că au o cunoștință comună."Victima a fost întrebată dacă lucrează în port, într-adevăr lucrase la o firmă din șantierul naval, iar suspectul i-a menționat de un coleg, care i-ar fi fost dator cu niște bani. «Spune-i că dacă îl prind, uite așa îl scutur!», ar fi afirmat suspectul, în timp ce a prins victima de curea. Sub protecția smuciturii, i-a sustras telefonul mobil din buzunar", a descris polițistul metoda de operare. Metoda este aplicată și de un alt hoț, deocamdată neidentificat. De data aceasta, individul și-a abordat victima spunând că este zidar și și-a uitat canciocul la un vecin. De unde și denumirea generică dată de polițiști metodei de operare…"Fapta a fost comisă în zona Unirii, pe stradă. Suspectul a intrat în vorbă cu victima, s-a prezentat ca fiind zidar care a lucrat la un vecin, i-a spus că și-ar fi uitat canciocul la acesta și, la fel, i-a exemplificat cum îl scutură dacă nu și-l recuperează", a afirmat polițistul. Suspectul este brunet, are 1,60 - 1,65 metri, constituție plinuță, este îmbrăcat îngrijit, zâmbitor și nu dă de bănuit că ar avea intenții ilegale. "Metoda a fost inițiată în partea de sud-est a țării, Galați, Constanța, fiind folosită în trecut în cazul străinilor. Acum, fiind mai puțini străini, este adaptată și la localnici", a afirmat ag. princ. șef Cătălin Ologu.O nouă metodă practicată în Constanța este cea denumită "umerașul", victimele fiind alese dintre cumpărătorii din hipermarketuri, în special din magazinele cu îmbrăcăminte. În prezent sunt căutați doi suspecți, un bărbat și o femeie, care au acționat individual, dar despre care polițiștii cred că fac parte din același grup.Furtul este realizat astfel: suspectul are în mână un umeraș cu o haină sau o cămașă, se apropie de victimă, sub pretextul că articolul de îmbrăcăminte este pentru o rudă care are măsuri similare cu ale victimei. Și în timp ce apropie umerașul pe victimă, pe sub haină îi sustrage telefonul mobil sau portofelul din poșetă. Femeia căutată pentru această faptă are până în 30 de ani, păr lung, prins în coadă, este brunetă, constituție atletică, ochi mari.Bărbatul are 30 - 35 de ani, este brunet, tuns scurt, aranjat, îmbrăcat elegant, la costum. El a folosit în comiterea furtului o eșarfă și a pândit victima la ieșirea din supermarket, imediat după casele de marcat. Modul acesta de acțiune este practicat de hoții români din Franța, iar polițiștii suspectează că autorii nu sunt din Constanța.